Новосибирцы показывают, как по-разному могли выглядеть их фото в VK, Facebook и Tinder. Самые забавные посты

Новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывают коллажи, в которых показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. В нашей подборке мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.

Всё началось после публикации певицы Долли Партон — она сделала коллаж со своими фото профилей из четырёх разных социальных сетей и выложила в инстаграм, чтобы показать разницу между ними. Идею быстро подхватили другие звёзды, а позже и просто пользователи интернета.