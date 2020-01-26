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Развлечения

Новосибирцы показывают, как по-разному могли выглядеть их фото в VK, Facebook и Tinder. Самые забавные посты

Сейчас соцсети пестрят постами горожан

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Новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба

Новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба

Новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывают коллажи, в которых показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. В нашей подборке мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.

Всё началось после публикации певицы Долли Партон — она сделала коллаж со своими фото профилей из четырёх разных социальных сетей и выложила в инстаграм, чтобы показать разницу между ними. Идею быстро подхватили другие звёзды, а позже и просто пользователи интернета.

Сейчас соцсети пестрят постами от жительниц Новосибирска, и многие из них подошли к флешмобу с юмором.

Не остались в стороне от флешмоба и суровые новосибирские мужчины.

Флешмоб без фотографий котиков не может считаться успешным. 

Многие взглянули на флешмоб со стороны своей профессии.

На прошлой неделе жители Новосибирска сами устроили забавный флешмоб: стоя в пробке на Речном вокзале, они начали выкладывать в 2ГИС фотографии своих котов. НГС опубликовал эти забавные и милые фото

Сейчас редакция НГС ищет котиков-долгожителей из Новосибирска. У вас или ваших знакомых есть кот/кошка, родившиеся до 1999 года? Свяжитесь с журналистом по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07!

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флешмоб
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КОММЕНТАРИИ (12)

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26 янв 2020 в 13:36

Нет, нет, нетушки...Тока не волохатые телеса напоказ....фуээээ..мерзасть....😞

с богаткова
26 янв 2020 в 13:19

Как руководитель, я применяю метод кнута и пряника. В данном случае, я лично разрешил проведение флешмоба на территории частного охранного предприятия,.
С целью повышения мотивации работников, а также, с просветительской целью. Ведь многие из них, даже не умеют пользоваться смартфоном.

Фото пользователя
26 янв 2020 в 13:32

Я думал катиться обществу дальше некуда. Как я сильно ошибался. А бородатый с ножами вообще какой то серийный убийца!