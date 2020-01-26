Новосибирцы показывают, как по-разному могли выглядеть их фото в VK, Facebook и Tinder. Самые забавные посты

Новосибирцы не остались в стороне от мирового флешмоба #DollyPartonChallenge. Под этим хештегом интернет-пользователи выкладывают коллажи, в которых показывают, как бы выглядели их портреты в разных социальных сетях. В нашей подборке мы собрали самые забавные и необычные посты горожан.
Всё началось после публикации певицы Долли Партон — она сделала коллаж со своими фото профилей из четырёх разных социальных сетей и выложила в инстаграм, чтобы показать разницу между ними. Идею быстро подхватили другие звёзды, а позже и просто пользователи интернета.
Сейчас соцсети пестрят постами от жительниц Новосибирска, и многие из них подошли к флешмобу с юмором.
Не остались в стороне от флешмоба и суровые новосибирские мужчины.
Флешмоб без фотографий котиков не может считаться успешным.
Многие взглянули на флешмоб со стороны своей профессии.
На прошлой неделе жители Новосибирска сами устроили забавный флешмоб: стоя в пробке на Речном вокзале, они начали выкладывать в 2ГИС фотографии своих котов. НГС опубликовал эти забавные и милые фото.
Сейчас редакция НГС ищет котиков-долгожителей из Новосибирска. У вас или ваших знакомых есть кот/кошка, родившиеся до 1999 года? Свяжитесь с журналистом по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07!