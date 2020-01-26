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Криминал

Полицейские поймали пьяного угонщика, находящегося в федеральном розыске

«Форд Фокус» он угнал у своей знакомой

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Ключи от машины мужчина украл у своей знакомой

Ключи от машины мужчина украл у своей знакомой

Новосибирские полицейские прошедшей ночью задержали пьяного 26-летнего водителя — при проверке оказалось, что он пьян, лишён прав за вождение в нетрезвом виде и угнал автомобиль у знакомой.

— Выяснилось, что автомобиль «Форд Фокус», которым управлял задержанный, был угнан им у знакомой женщины. Накануне он побывал у нее в гостях и незаметно забрал ключи. Также выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске за аналогичное преступление, а ранее был судим за кражу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Угон», и вернули машину её хозяйке. Пьяного водителя поместили под стражу. 

В середине декабря прошлого года Новосибирске автоинспекторы нашли и задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода на улице Добролюбова,162 ночью 3 декабря

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угон
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КОММЕНТАРИИ (1)

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26 янв 2020 в 11:39

Мужчину не буду оценивать, с ним все ясно нормальному человеку. Но женщина?) Женщины таких любят, да!). У дамы, наверно, последний шанс?) А как еще объяснить поступок дамы, владеющей автомобилем, уверен, квартирой (в которой этот мужчина был в гостях), работой (на автомобиль нужно заработать) что бы связаться с таким отребьем? Пусть теперь передачи ему в колонию носит раз себя с таким суженым связала)