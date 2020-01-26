Полицейские поймали пьяного угонщика, находящегося в федеральном розыске

Новосибирские полицейские прошедшей ночью задержали пьяного 26-летнего водителя — при проверке оказалось, что он пьян, лишён прав за вождение в нетрезвом виде и угнал автомобиль у знакомой.
— Выяснилось, что автомобиль «Форд Фокус», которым управлял задержанный, был угнан им у знакомой женщины. Накануне он побывал у нее в гостях и незаметно забрал ключи. Также выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске за аналогичное преступление, а ранее был судим за кражу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 «Угон», и вернули машину её хозяйке. Пьяного водителя поместили под стражу.
В середине декабря прошлого года Новосибирске автоинспекторы нашли и задержали водителя, который насмерть сбил 52-летнего пешехода на улице Добролюбова,162 ночью 3 декабря.