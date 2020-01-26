Звёзду сериала «Мажор» Павла Прилучного разыскивают новосибирские приставы

Новосибирские приставы разыскивают известного российского актёра Павла Прилучного — в базе данных исполнительных производств значится, что он задолжал выплаты по налогам.

В Октябрьском районе был издан судебный приказ, но в базе не указано на какую именно сумму, а только предмет исполнения — «Взыскание налогов и сборов, включая пени».

Долги с актёра пытаются взыскать ещё с 2017 года. Но исполнительное производство было прекращено по ст. 46, ч. 1, п. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве», так как невозможно было установить местонахождение должника и его имущества. В прошлом году был издан новый судебный приказ, касающийся долга именно по налогам.