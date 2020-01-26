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Звёзду сериала «Мажор» Павла Прилучного разыскивают новосибирские приставы

С актёра пытаются взыскать долги по налогам

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С актёра пытаются взыскать долги по налогам

С актёра пытаются взыскать долги по налогам

Новосибирские приставы разыскивают известного российского актёра Павла Прилучного — в базе данных исполнительных производств значится, что он задолжал выплаты по налогам.

В Октябрьском районе был издан судебный приказ, но в базе не указано на какую именно сумму, а только предмет исполнения — «Взыскание налогов и сборов, включая пени». 

Долги с актёра пытаются взыскать ещё с 2017 года. Но исполнительное производство было прекращено по ст. 46, ч. 1, п. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве», так как невозможно было установить местонахождение должника и его имущества. В прошлом году был издан новый судебный приказ, касающийся долга именно по налогам.

В Новосибирске Павел Прилучный жил, когда учился в театральном училище, а детство провёл в Бердске.

В октябре НГС рассказывал история Сергея Тимофеева — судебные приставы перепутали его с тёзкой-должником и заблокировали счета. После разбирательства деньги мужчине вернули.

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приставыдолг по налогам
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КОММЕНТАРИИ (4)

Qwerty
26 янв 2020 в 11:23

В роль вжился.

26 янв 2020 в 11:25

Ищут, а что его искать он не в Америке живёт.

Алекс 54
26 янв 2020 в 11:23

🤮🤮🤮