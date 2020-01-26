Фура застряла на путях и перегородила проезд трамваям

В Новосибирске фура застряла на путях и заблокировала движение трамваев в Кировском районе на улице Оловозаводская. Пользователи 2ГИС отмечают, что это произошло около получаса назад.

— Трамваи стоят, фура на путях засела, — делятся фотографиями пользователи.

Приложение ЦУГАЭТ сегодня не показывает движение трамваев маршрута № 10, но на картах 2ГИС отображается, что трамваи стоят между остановками «Промышленная» и «Посуда Центр».



Днём 25 января возле дома по улице Троллейная, 14 сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев было перекрыто в обе стороны.

