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Дороги и транспорт

Фура застряла на путях и перегородила проезд трамваям

Проехать не могут трамваи маршрута № 10

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Приложение ЦУГАЭТ сегодня не отображает движение трамваев маршрута №&nbsp;10

Приложение ЦУГАЭТ сегодня не отображает движение трамваев маршрута № 10

В Новосибирске фура застряла на путях и заблокировала движение трамваев в Кировском районе на улице Оловозаводская. Пользователи 2ГИС отмечают, что это произошло около получаса назад.

— Трамваи стоят, фура на путях засела, — делятся фотографиями пользователи.

Приложение ЦУГАЭТ сегодня не показывает движение трамваев маршрута № 10, но на картах 2ГИС отображается, что трамваи стоят между остановками «Промышленная» и «Посуда Центр».

Днём 25 января возле дома по улице Троллейная, 14 сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев было перекрыто в обе стороны.

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трамваи встали
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
26 янв 2020 в 10:27

Пока не сделают трамвайные пути выше дороги, вечно так будет.

Владимир
26 янв 2020 в 10:26

Так дороги надо чистить, чтобы такого не происходило.

Гость
26 янв 2020 в 10:33

Сегодня на Паджерике там ехал (убер комфорт) и с окна сделал замечание участникам оварии.