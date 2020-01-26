На границе с Россией зафиксированы случаи заражения китайским коронавирусом. Один смертельный

Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая.



По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.



Вне КНР зафиксирован 21 случай заболевания. По три во Франции, в Тайване, Малайзии и Сингапуре, по два в США, Японии, Южной Корее и Вьетнаме, пять в Таиланде и один в Австралии.



В России лабораторно подтвержденных случаев заболевания по-прежнему нет, хотя ранее с подозрением были госпитализированы два человека в Санкт-Петербурге и один в Перми.

