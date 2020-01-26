На границе с Россией зафиксированы случаи заражения китайским коронавирусом. Один смертельный

Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.
Вне КНР зафиксирован 21 случай заболевания. По три во Франции, в Тайване, Малайзии и Сингапуре, по два в США, Японии, Южной Корее и Вьетнаме, пять в Таиланде и один в Австралии.
В России лабораторно подтвержденных случаев заболевания по-прежнему нет, хотя ранее с подозрением были госпитализированы два человека в Санкт-Петербурге и один в Перми.
А агентство Agence France-Presse в воскресенье со ссылкой на власти КНР сообщило о том, что в самом Китае зафиксировано 323 новых случая заражения. Число погибших от вируса достигло 54 человек.
При этом, как сообщает Минздрав, в китайских регионах, расположенных недалеко от границы с Россией, зафиксированы семь случаев заражения, в том числе и с летальным исходом.
— В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания, один — летальный, — сообщает Минздрав.
Инкубационный период инфекции — от 2 до 7 суток, но точных данных по-прежнему нет. Всё, что известно о вирусе, вы можете посмотреть в отчёте Минздрава. Мы также разбирались, чего стоит опасаться.