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На границе с Россией зафиксированы случаи заражения китайским коронавирусом. Один смертельный

Во всём мире подтверждено почти полторы тысячи случаев заболевания

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Официально подтверждено 42 смерти от заражения вирусом

Официально подтверждено 42 смерти от заражения вирусом

Министерство здравоохранения РФ опубликовало на своём сайте информацию о коронавирусной инфекции, пришедшей из Китая.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в мире заражено уже 1438 человек, 98% из них проживают в Китае.

Вне КНР зафиксирован 21 случай заболевания. По три во Франции, в Тайване, Малайзии и Сингапуре, по два в США, Японии, Южной Корее и Вьетнаме, пять в Таиланде и один в Австралии.

В России лабораторно подтвержденных случаев заболевания по-прежнему нет, хотя ранее с подозрением были госпитализированы два человека в Санкт-Петербурге и один в Перми.

А агентство Agence France-Presse в воскресенье со ссылкой на власти КНР сообщило о том, что в самом Китае зафиксировано 323 новых случая заражения. Число погибших от вируса достигло 54 человек.

При этом, как сообщает Минздрав, в китайских регионах, расположенных недалеко от границы с Россией, зафиксированы семь случаев заражения, в том числе и с летальным исходом.

— В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания, один — летальный, — сообщает Минздрав.

Инкубационный период инфекции — от 2 до 7 суток, но точных данных по-прежнему нет. Всё, что известно о вирусе, вы можете посмотреть в отчёте Минздрава. Мы также разбирались, чего стоит опасаться.

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Китайкоронавирускитайский вирусМинистерство здравоохранения
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КОММЕНТАРИИ (5)

26 янв 2020 в 07:06

Правительство! Ну, давайте покажите, как вы заботитесь о своих гражданах.

Гость
26 янв 2020 в 07:01

Никаких мер не проводится! Вот только измерение температуры. 1-2 человека с температурой могут заразить всех пассажиров самолета. Так что это измерение температуры даёт ?! По прежнему едут в Китай и из Китая . Можно же как -то приостановить эту езду !У нас ведь ничего нет , в смысле защиты. Вы посмотрите какие у китайцев маски, как скорые оснащены! За 10 дней они построят больницу для так больных!