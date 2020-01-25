Команда из НГУ «Я обиделась» прошла в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Вчера, 24 января, стало известно, что новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ прошла в 1/8 финала Высшей лиги. Девушки выступят 12 марта.
Как сообщается на официальном сайте КВН, в 1/8 финала Высшей лиги — 2020 будет 5 игр. Первая игра состоится уже 12 февраля. «Я обиделась» примет участие в пятой, заключительной, игре. Вместе с сибирячками будут выступать команды из Мурманска, Москвы и Сочи. Каждая команда должна будет показать приветствие, импровизацию, капитанский конкурс (капитан команды рассказывает о себе) и музыкальный фристайл.
Радостной новостью девушки из «Я обиделась» поделились в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
В воскресенье, 25 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/2 Премьер-лиги. На сцене девушки боролись против трёх команд из Москвы и одной из Твери.