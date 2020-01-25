25 января суббота
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 61.80
eur 68.29
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 1/10
usd 61.80
eur 68.29

Все новости

Все новости
Развлечения

Команда из НГУ «Я обиделась» прошла в 1/8 финала Высшей лиги КВН

Игра состоится 12 марта

109
2 Обсудить

Поделиться

Команда «Я обиделась»

Команда «Я обиделась»

Вчера, 24 января, стало известно, что новосибирская команда КВН «Я обиделась» из НГУ прошла в 1/8 финала Высшей лиги. Девушки выступят 12 марта. 

Как сообщается на официальном сайте КВН, в 1/8 финала Высшей лиги — 2020 будет 5 игр. Первая игра состоится уже 12 февраля. «Я обиделась» примет участие в пятой, заключительной, игре. Вместе с сибирячками будут выступать команды из Мурманска, Москвы и Сочи. Каждая команда должна будет показать приветствие, импровизацию, капитанский конкурс (капитан команды рассказывает о себе) и музыкальный фристайл.

Радостной новостью девушки из «Я обиделась» поделились в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». 

В воскресенье, 25 августа, в эфире Первого канала показали КВН с участием команды из НГУ «Я обиделась» — это была 1/2 Премьер-лиги. На сцене девушки боролись против трёх команд из Москвы и одной из Твери.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

КВНЯ обиделась
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
25 янв 2020 в 23:42

Ну и кому это интересно??
Если все уже открыто заявляют, что "прохождение в отборочные туры зависит от того заплатишь ты или нет"!
А зная что все там зависит от денег - смотреть как то нет желания

Гость
25 янв 2020 в 23:40

А мне вот интересно, если бы Палагея не засветилась на КВН с песней посвященной Маслюкову- А верь мне Саш- смогла бы она достичь того, что достигла?