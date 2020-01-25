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В Дзержинском районе жители десятиэтажного дома уже три дня живут без отопления

Тепла на улице Полякова нет несколько дней, аварийная служба уже приезжала в холодный дом

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Изначально жители дома №&nbsp;3 на улице Полякова остались без света и тепла

Изначально жители дома № 3 на улице Полякова остались без света и тепла

В Дзержинском районе жители многоквартирного дома уже несколько дней живут без отопления. Первый раз тепло пропало три дня назад, аварийная бригада смогла устранить проблему, но вскоре ситуация повторилась.

— Три дня назад случилась авария, отключили свет вместе с отоплением. В итоге свет-то нам дали, только первый день были перебои, но сейчас уже все в порядке. Но батареи до сих пор ледяные. Сегодня утром приехала аварийная служба, батареи стали тёплые. Потом, через несколько часов, ситуация повторилась, батареи опять остыли. Мы ждем уже который час аварийную бригаду, всё никак приехать не могут. В управляющей компании сказали, что аварийная служба снова выехала, ждите. Весь дом без тепла, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 3 на улице Полякова.

В СГК объяснили, что работы по устранению дефекта теплотрассы уже завершены.

— Работы по устранению дефекта на теплотрассе по улице Полякова завершили вчера, 24 января, в 15 часов. Все пять домов, находившихся в зоне отключения, подключены. В отдельных случаях требуется наладка внутридомовых систем отопления специалистами управляющей компании. По вопросу восстановления теплоснабжения на Полякова, 3 нужно обратиться в УК «Спас-дом», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова. 

В УК «Спас-дом» корреспонденту НГС сказали, что знают про аварийную ситуацию и уже повторно направили дежурную бригаду. 

— Заявки поступают к нам с самого утра, примерно с 9 часов. Первый раз бригада выехала утром, были там с 10 часов и до обеда, отопление запустили. Сейчас оно снова пропало, бригада приедет и будет снова перепускать дом, — рассказали корреспонденту НГС в УК. 

Обновлено. Жителям дома № 3 на улице Полякова вернули тепло. 

— Аварийная служба приехала, батареи начали нагреваться. В одной комнате уже горячие, в другой пока что тёплые, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 3.

Ночью 23 января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы.

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нет теплахолодные батареи
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КОММЕНТАРИИ (32)

Фото пользователя
25 янв 2020 в 21:44

И снова эти застиранные носки и колготы с затяжками на весь экран. Разве нельзя опубликовать снимок длинноногой стройной женщины , греющей ножки у обогревателя? Нам ,эстетам, неприятно смотреть на такие фото .

Фото пользователя
25 янв 2020 в 21:34

А я ужэ 1 год как пишу с кампухета однофамильса (пока он к простихоссподе своей слинял) и ничо так....стараюся нипалиццо, кажин вечер затираю историю. Живая посихпор! А у них тепла видити ле - нету! Зато кампухтеры новые имеюццо!😠

Бабушка
25 янв 2020 в 21:41

Отопление безумно дорогое, а пенсия всего 9 с копейками. Так что на даче живу, валежник то бесплатно разрешили собирать, им топить особенно хорошо.