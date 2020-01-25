В Дзержинском районе жители десятиэтажного дома уже три дня живут без отопления

Изначально жители дома № 3 на улице Полякова остались без света и тепла

— Три дня назад случилась авария, отключили свет вместе с отоплением. В итоге свет-то нам дали, только первый день были перебои, но сейчас уже все в порядке. Но батареи до сих пор ледяные. Сегодня утром приехала аварийная служба, батареи стали тёплые. Потом, через несколько часов, ситуация повторилась, батареи опять остыли. Мы ждем уже который час аварийную бригаду, всё никак приехать не могут. В управляющей компании сказали, что аварийная служба снова выехала, ждите. Весь дом без тепла, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 3 на улице Полякова.

В Дзержинском районе жители многоквартирного дома уже несколько дней живут без отопления. Первый раз тепло пропало три дня назад, аварийная бригада смогла устранить проблему, но вскоре ситуация повторилась.

В СГК объяснили, что работы по устранению дефекта теплотрассы уже завершены.

— Работы по устранению дефекта на теплотрассе по улице Полякова завершили вчера, 24 января, в 15 часов. Все пять домов, находившихся в зоне отключения, подключены. В отдельных случаях требуется наладка внутридомовых систем отопления специалистами управляющей компании. По вопросу восстановления теплоснабжения на Полякова, 3 нужно обратиться в УК «Спас-дом», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В УК «Спас-дом» корреспонденту НГС сказали, что знают про аварийную ситуацию и уже повторно направили дежурную бригаду.

— Заявки поступают к нам с самого утра, примерно с 9 часов. Первый раз бригада выехала утром, были там с 10 часов и до обеда, отопление запустили. Сейчас оно снова пропало, бригада приедет и будет снова перепускать дом, — рассказали корреспонденту НГС в УК.

Обновлено. Жителям дома № 3 на улице Полякова вернули тепло.

— Аварийная служба приехала, батареи начали нагреваться. В одной комнате уже горячие, в другой пока что тёплые, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома № 3.