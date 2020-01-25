Это был подросток: в РЖД прокомментировали инцидент со сбитым человеком на ж/д путях

Сегодня днём, 25 января, на станции «Сибирская» сбили человека. В РЖД прокомментировали инцидент. Как оказалось, это был подросток, он слушал музыку в наушниках, переходя пути в неположенном месте.
— В 16:15 на станции «Сибирская» в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под электропоезд попал подросток 2002 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирской железной дороги Ирина Ерохина.
Также в РЖД добавили, что что одна из основных причин травматизма на железной дороге — хождение через железнодорожные пути в наушниках. Компания призывает пассажиров проявлять осторожность при пересечении железнодорожных путей, быть предельно внимательными и строго соблюдать правила личной безопасности.
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Иногда происшествия на железной дороге заканчиваются благополучно: в начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.