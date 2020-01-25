Это был подросток: в РЖД прокомментировали инцидент со сбитым человеком на ж/д путях

Сегодня днём, 25 января, на станции «Сибирская» сбили человека. В РЖД прокомментировали инцидент. Как оказалось, это был подросток, он слушал музыку в наушниках, переходя пути в неположенном месте.



— В 16:15 на станции «Сибирская» в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги при пересечении железнодорожных путей в неположенном месте под электропоезд попал подросток 2002 года рождения. По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в наушниках и не заметил приближающегося поезда. Машинист подал сигналы большой громкости, затем применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирской железной дороги Ирина Ерохина.