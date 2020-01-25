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Власти отреставрируют знаменитый «Дом с часами» в 2021 году

Из бюджета ждут более 10 миллионов рублей, но финансирование пока не подтверждено

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«Дом с часами» — одно из самых известных зданий Новосибирска, причём даже далеко за его пределами

«Дом с часами» — одно из самых известных зданий Новосибирска, причём даже далеко за его пределами

В Новосибирске запланировали реставрацию «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 — об этом на заседании коллегии госинспекции по охране объектов культурного наследия 24 января рассказала руководитель инспекции Елена Медведева.

— На 2021 год в рамках программы «Культура» уже предусмотрены средства на разработку комплексной проектной документации для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом с часами» по адресу Красный проспект, 11 и проведение ремонтно-реставрационных работ. Размер предусмотренного финансирования — более 10 миллионов рублей, — сообщила она.

Тем не менее для получения финансирования госинспекции ещё нужно решить ряд вопросов, в частности, провести ревизию дома.

«Дом с часами» — один из самых известных памятников конструктивизма в Новосибирске. Он был построен по заказу Крайснабсбыта по проекту архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева в 1931–1934 годах. Мировое сообщество DOCOMOMO, охраняющее памятники архитектуры, признало «Дом с часами» одним из 800 лучших авангардных творений архитектуры в мире.

В 2018 году на фасаде дома пошли часы, стоявшие несколько лет. НГС рассказывал о часовщиках-реставраторах, отремонтировавших одни из самых известных часов в Новосибирске.

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Дом с часами
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КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
25 янв 2020 в 19:40

Всегда, когда там бываю, то сверяю часы. так что нужная реставрация.

Фото пользователя
25 янв 2020 в 19:42

Пропал дом... (с)

Горский
25 янв 2020 в 19:40

А когда Яму на Котовского отреставрируют?!