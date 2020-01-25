Власти отреставрируют знаменитый «Дом с часами» в 2021 году

В Новосибирске запланировали реставрацию «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 — об этом на заседании коллегии госинспекции по охране объектов культурного наследия 24 января рассказала руководитель инспекции Елена Медведева.
— На 2021 год в рамках программы «Культура» уже предусмотрены средства на разработку комплексной проектной документации для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом с часами» по адресу Красный проспект, 11 и проведение ремонтно-реставрационных работ. Размер предусмотренного финансирования — более 10 миллионов рублей, — сообщила она.
Тем не менее для получения финансирования госинспекции ещё нужно решить ряд вопросов, в частности, провести ревизию дома.
«Дом с часами» — один из самых известных памятников конструктивизма в Новосибирске. Он был построен по заказу Крайснабсбыта по проекту архитекторов Бориса Гордеева и Сергея Тургенева в 1931–1934 годах. Мировое сообщество DOCOMOMO, охраняющее памятники архитектуры, признало «Дом с часами» одним из 800 лучших авангардных творений архитектуры в мире.
В 2018 году на фасаде дома пошли часы, стоявшие несколько лет. НГС рассказывал о часовщиках-реставраторах, отремонтировавших одни из самых известных часов в Новосибирске.