Власти отреставрируют знаменитый «Дом с часами» в 2021 году

«Дом с часами» — одно из самых известных зданий Новосибирска, причём даже далеко за его пределами

В Новосибирске запланировали реставрацию «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 — об этом на заседании коллегии госинспекции по охране объектов культурного наследия 24 января рассказала руководитель инспекции Елена Медведева.



— На 2021 год в рамках программы «Культура» уже предусмотрены средства на разработку комплексной проектной документации для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом с часами» по адресу Красный проспект, 11 и проведение ремонтно-реставрационных работ. Размер предусмотренного финансирования — более 10 миллионов рублей, — сообщила она.

