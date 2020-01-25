«Лучше бы у меня был перелом»: скорая сбила беременную сибирячку — девушка ищет свидетелей

Врачи прописали девушке постельный режим: в аварии она порвала связки Фото: Анастасия Зуева

Машина скорой помощи сбила жительницу Новосибирска на пешеходном переходе — теперь девушка хочет доказать, что её вины в происшедшем точно не было.

ДТП, по словам Анастасии Зуевой, произошло 18 января. Около 13:20 — 13:40 она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе здания на улице Новогодней, 22. Со слов девушки, до конца пешеходного перехода ей оставалось несколько шагов, но внезапно на неё наехала машина скорой помощи, и её отбросило в сторону. Водитель, отметила девушка, выбежал из машины со словами: «Извините, я засмотрелся на секунду». Бригада скорой посадила Анастасию в ту же машину, медики осмотрели её и измерили давление, после чего вызвали другую бригаду и сотрудников ДПС.

У девушки диагностировали разрыв коленных связок и прописали постельный режим.

— В понедельник мне нужно идти к врачу, мне сказали, что, если нога будет болеть, меня отправят на МРТ, а там, возможно, на операцию, — рассказала девушка корреспонденту НГС.

Врач сказал, что лучше бы у меня был перелом, потому что связки срастаются долго. Анастасия Зуева

Кроме того, Анастасия находится на третьем месяце беременности: УЗИ выявило сердцебиение ребёнка, врачи сказали, что он в порядке.

По словам Анастасии, в больнице она разговаривала с дознавателем. Девушка отметила, что ей известно, что с водителем скорой полицейские также говорили, но никакого результата ей не сообщили. Сейчас Анастасия ищет свидетелей происшествия. — Я ищу свидетелей для себя, может, у кого-то есть записи видеорегистратора. Хотя бы доказать, что моей вины там нет, — пояснила она в разговоре с НГС.

Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать происшествие и уточнить статус разбирательства. В конце прошлого года суд обязал водителя автобуса, сбившего подростка на пешеходном переходе, выплатить семье подростка компенсацию в полтора миллиона рублей.