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В Первомайском районе мужчину сбил поезд

Он переходил через железнодорожные пути

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Мужчина переходил через железнодорожные пути, но попал под поезд

Мужчина переходил через железнодорожные пути, но попал под поезд

25 января на станции «Сибирская» поезд сбил мужчину — он переходил через железнодорожные пути.

Сообщение о происшествии поступило в службу «112» в 16:20.

— При переходе через пути мужчину сбил поезд, переехало ноги. При получении травмы он оставался ещё живой. В скорую и полицию сообщили, — рассказал диспетчер службы.

Оперативно получить комментарий в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС не удалось. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги обещали подготовить комментарий позже.

Иногда происшествия на железной дороге заканчиваются благополучно: в начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.

Вы были очевидцем происшествия? Вы знаете мужчину, попавшего под поезд? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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сбил поезд
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КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
25 янв 2020 в 17:42

Даже если бы не выжил, то без ног - это не жизнь.

Фото пользователя
25 янв 2020 в 18:04

Не, ну я понимаю, что любого, даже кто вообще не нарушает никаких правил, может сбить машина (некий военный убил стоявшего на тротуаре моста человека, мозго убил человека на остановке и пр.), но как можно попасть под поезд, кроме ситуации аля Анна Каренина? Поезд же никуда не сворачивает, алкашня и невменяемые мужики (как в примерах выше) его не водят, поезд видно и слышно. Что не так с жертвами?

пенсионерка
25 янв 2020 в 17:49

Мы, хотим подробностей.