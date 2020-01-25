В Первомайском районе мужчину сбил поезд

25 января на станции «Сибирская» поезд сбил мужчину — он переходил через железнодорожные пути.
Сообщение о происшествии поступило в службу «112» в 16:20.
— При переходе через пути мужчину сбил поезд, переехало ноги. При получении травмы он оставался ещё живой. В скорую и полицию сообщили, — рассказал диспетчер службы.
Оперативно получить комментарий в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС не удалось. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги обещали подготовить комментарий позже.
Иногда происшествия на железной дороге заканчиваются благополучно: в начале января НГС рассказывал, как бригада поезда спасла замерзавшего новосибирца.
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