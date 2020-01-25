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В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вылетевший во Вьетнам самолёт внезапно вернулся обратно

Пассажиры улетели другим рейсом через несколько часов

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Самолёт вернулся из-за сработавшего датчика

Самолёт вернулся из-за сработавшего датчика

В авиакомпании S7 объяснили, почему самолёту, вылетевшему ночью во Вьетнам, пришлось вернуться.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, после набора высоты в самолёте сработал датчик возможной неисправности топливной системы.

— В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, — пояснили в авиакомпании.

Пассажиры самолёта смогли улететь только через несколько часов резервным бортом.

О происшествии в редакцию НГС сообщили читатели: они заметили, что рейс сделал петлю над Шерегешем, а затем вернулся в Новосибирск.

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S7 Airlinesаэропорт Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (22)

пенсионерка
25 янв 2020 в 17:11

А кто будет летать? Сейчас билеты безумно дорогие. В Союзе я будучи нищей студенткой на стипендию могла хоть каждый день летать.

ТрансНадзор, Ваш выход!
25 янв 2020 в 17:37

Пора уже Транснадзору выйти на сцену и до особого распоряжения, и проведения
соответствующих проверок отстранить самолеты типа "Neo" от полетов!
Чего ждем?
Крови как у Boeing - 737-Max 8?
Ведь это становится системой! Возгорание двигателя при запуске самолёта с бортовым номером VQ-BGR. Возвраты в аэропорт вылета самолетов VQ-BDU и Airbus-321Neo, вылетевшего в Бангкок 17 декабря 2019 года и вернувшегося после "хлопка" в одном из двигателей также над Хакасией!

Мой друг - пилот Airbus
25 янв 2020 в 17:04

Мой друг - пилот Airbus семейства А-320 говорит, что самолеты и особенно двигатели сверхэкономичных A-320(321)Neo одновременно очень навороченные и очень "сырые". Т.е. "Отличное" опять стало врагом "Хорошего"!