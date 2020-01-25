В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вылетевший во Вьетнам самолёт внезапно вернулся обратно

ТрансНадзор, Ваш выход! 25 янв 2020 в 17:37

Пора уже Транснадзору выйти на сцену и до особого распоряжения, и проведения

соответствующих проверок отстранить самолеты типа "Neo" от полетов!

Чего ждем?

Крови как у Boeing - 737-Max 8?

Ведь это становится системой! Возгорание двигателя при запуске самолёта с бортовым номером VQ-BGR. Возвраты в аэропорт вылета самолетов VQ-BDU и Airbus-321Neo, вылетевшего в Бангкок 17 декабря 2019 года и вернувшегося после "хлопка" в одном из двигателей также над Хакасией!