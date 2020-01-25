В авиакомпании S7 Airlines объяснили, почему вылетевший во Вьетнам самолёт внезапно вернулся обратно

В авиакомпании S7 объяснили, почему самолёту, вылетевшему ночью во Вьетнам, пришлось вернуться.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, после набора высоты в самолёте сработал датчик возможной неисправности топливной системы.
— В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, — пояснили в авиакомпании.
Пассажиры самолёта смогли улететь только через несколько часов резервным бортом.
О происшествии в редакцию НГС сообщили читатели: они заметили, что рейс сделал петлю над Шерегешем, а затем вернулся в Новосибирск.