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Мэрия нашла место для детского сада на «новосибирской Рублёвке»

Власти рассчитывают получить на торгах не меньше 1,7 миллиона рублей ежегодной аренды за участок

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Участок для детского сада выделили в посёлке Дубравушка — здесь продают одни из самых дорогих коттеджей в городе

Участок для детского сада выделили в посёлке Дубравушка — здесь продают одни из самых дорогих коттеджей в городе

Городские власти ищут арендатора для участка, предназначенного для детского сада — сообщение об этом появилось на муниципальном портале Новосибирска.

Территория площадью около 6 тысяч кв. м находится на улице Победы, 50 в коттеджном посёлке Дубравушка — его в городе называют «новосибирской Рублёвкой»: стоимость домов здесь варьируется от 21 до 110 миллионов рублей.

Согласно опубликованному документу, на участке можно строить здания не выше 4 этажей. При этом в границах территории расположена ЛЭП.

Участок находится напротив ЖК «Жуковка», где планируют открыть собственный детский сад

Участок находится напротив ЖК «Жуковка», где планируют открыть собственный детский сад

Торги назначены на 27 февраля, начальная стоимость годовой аренды установлена в 1745 тысяч рублей. Кадастровая стоимость земли, согласно публичной кадастровой карте, составляет почти 37,5 миллиона рублей.

Недалеко от участка, где должен появиться детский сад, бизнесмен Александр Бойко возводит жилой квартал «Жуковка» — в апреле в его составе пообещали открыть свой детский сад, а с сентября запустить начальные классы частной школы. Кто ещё строит в Новосибирске школы для детей элиты, НГС подробно рассказывал в декабре.

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Детские садыземельные торги
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КОММЕНТАРИИ (47)

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25 янв 2020 в 15:26

Ой, как это все грустно. Да, нужно быть круглыми идиотами, что подумать, что мэрия нашла участок такой чисто случайно....

Фаина
25 янв 2020 в 15:23

А почему мэрия не нашла участок в каком-нибудь густонаселенном ЖК города?? Полно таких, где ни детских садов, ни школ, ни дорог!!!! Алле, мэрия!!! Как вам не стыдно вообще?

Фото пользователя
25 янв 2020 в 15:15

Мэрия отличный участок нашла...Ниче не скажешь!!! Все для самых бедных людей