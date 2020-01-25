Мэрия нашла место для детского сада на «новосибирской Рублёвке»

Участок для детского сада выделили в посёлке Дубравушка — здесь продают одни из самых дорогих коттеджей в городе

Городские власти ищут арендатора для участка, предназначенного для детского сада — сообщение об этом появилось на муниципальном портале Новосибирска.



Территория площадью около 6 тысяч кв. м находится на улице Победы, 50 в коттеджном посёлке Дубравушка — его в городе называют «новосибирской Рублёвкой»: стоимость домов здесь варьируется от 21 до 110 миллионов рублей.



Согласно опубликованному документу, на участке можно строить здания не выше 4 этажей. При этом в границах территории расположена ЛЭП.

