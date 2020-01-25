Мэрия нашла место для детского сада на «новосибирской Рублёвке»

Городские власти ищут арендатора для участка, предназначенного для детского сада — сообщение об этом появилось на муниципальном портале Новосибирска.
Территория площадью около 6 тысяч кв. м находится на улице Победы, 50 в коттеджном посёлке Дубравушка — его в городе называют «новосибирской Рублёвкой»: стоимость домов здесь варьируется от 21 до 110 миллионов рублей.
Согласно опубликованному документу, на участке можно строить здания не выше 4 этажей. При этом в границах территории расположена ЛЭП.
Торги назначены на 27 февраля, начальная стоимость годовой аренды установлена в 1745 тысяч рублей. Кадастровая стоимость земли, согласно публичной кадастровой карте, составляет почти 37,5 миллиона рублей.
Недалеко от участка, где должен появиться детский сад, бизнесмен Александр Бойко возводит жилой квартал «Жуковка» — в апреле в его составе пообещали открыть свой детский сад, а с сентября запустить начальные классы частной школы. Кто ещё строит в Новосибирске школы для детей элиты, НГС подробно рассказывал в декабре.