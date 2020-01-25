На трассе под Новосибирском столкнулись несколько автомобилей — в аварии погиб ребёнок

В аварии больше других пострадал чёрный автомобиль, один из его пассажиров погиб

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП, машины столкнулись на спуске трассы от села Журавлёво к селу Степногутово. Участниками аварии стали белый внедорожник «Мерседес» с новосибирскими номерами, чёрный «Сузуки» и фура.

25 января в районе 12 часов дня на дороге Р384 произошла авария — в столкновении нескольких автомобилей погиб ребёнок.

Водитель «Сузуки» не справился с управлением на трассе

— Одну легковушку занесло, она врезалась в отбойник, её откинуло на встречную полосу, а кого занесло, я не знаю. Фура спускалась, начала тормозить, но тут лёд, видимо, тоже зацепила, — рассказал с места события очевидец. — Во второй машине находилось четыре человека: трое взрослых и ребёнок. Очевидцы, которые подходили, говорят, что ребёнок погиб — год и семь ребёнку.

По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС и скорой.

Первыми на место приехали сотрудники МЧС, скорую на трассе пришлось ждать около часа

Обновлено: Как выяснили очевидцы, автомобиль «Сузуки», зарегистрированный в Алтайском крае, вышел на обгон на трассе, но женщина-водитель не справилась с управлением и столкнулась с отбойником, после чего машину отбросило сперва под «Мерседес», затем под фуру.



За прошлый год пользователи 2ГИС отметили в справочнике 62 тысячи сообщений о ДТП — он назвал самые аварийные места Новосибирска.

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