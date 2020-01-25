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На трассе под Новосибирском столкнулись несколько автомобилей — в аварии погиб ребёнок

Один из водителей не справился с управлением на обледеневшей трассе

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В аварии больше других пострадал чёрный автомобиль, один из его пассажиров погиб

В аварии больше других пострадал чёрный автомобиль, один из его пассажиров погиб

25 января в районе 12 часов дня на дороге Р384 произошла авария — в столкновении нескольких автомобилей погиб ребёнок.

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП, машины столкнулись на спуске трассы от села Журавлёво к селу Степногутово. Участниками аварии стали белый внедорожник «Мерседес» с новосибирскими номерами, чёрный «Сузуки» и фура.

Водитель «Сузуки» не справился с управлением на трассе

Водитель «Сузуки» не справился с управлением на трассе

— Одну легковушку занесло, она врезалась в отбойник, её откинуло на встречную полосу, а кого занесло, я не знаю. Фура спускалась, начала тормозить, но тут лёд, видимо, тоже зацепила, — рассказал с места события очевидец. — Во второй машине находилось четыре человека: трое взрослых и ребёнок. Очевидцы, которые подходили, говорят, что ребёнок погиб — год и семь ребёнку.

По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники МЧС и скорой.

Первыми на место приехали сотрудники МЧС, скорую на трассе пришлось ждать около часа

Первыми на место приехали сотрудники МЧС, скорую на трассе пришлось ждать около часа

Обновлено: Как выяснили очевидцы, автомобиль «Сузуки», зарегистрированный в Алтайском крае, вышел на обгон на трассе, но женщина-водитель не справилась с управлением и столкнулась с отбойником, после чего машину отбросило сперва под «Мерседес», затем под фуру. 

За прошлый год пользователи 2ГИС отметили в справочнике 62 тысячи сообщений о ДТП — он назвал самые аварийные места Новосибирска.

Вы были очевидцем аварии? Видеорегистратор на вашем автомобиле снял момент ДТП? Вы знаете людей, погибших в этой аварии? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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В ДТП пострадал ребенок
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КОММЕНТАРИИ (63)

с богаткова
25 янв 2020 в 14:14

Проезжал мимо аварии. Вышел и сделал замечание виновнику. Предложил свою помощь пострадавшим. Отказались. Я уехал в сторону Плотниково там у меня особняк.

Греча
25 янв 2020 в 14:23

"вышел на обгон на трассе"
Не все понимают, что если кто-то впереди едет медленно, то быстрее ехать опасней. Сейчас самая скользота на дороге - холодный асфальт, а сверху падает мокрый снег. Лучше на пол часа дольше ехать, чем не приехать вообще. Я раньше расстраивался когда приходилось "переться" по трассе в плохую погоду, сейчас спокойно отношусь.

Фото пользователя
25 янв 2020 в 14:34

Вот так и будет, пока дороги однополосные без разделителя встречных полос.