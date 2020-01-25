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Возле ЗАГСа на Троллейной трамвай сошёл с рельсов

Движение по рельсам перекрыто в обе стороны, авария собрала пробку

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Происшествие на какое-то время парализовало движение трамваев по Троллейной

Происшествие на какое-то время парализовало движение трамваев по Троллейной

Днём 25 января возле дома по улице Троллейная, 14 сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев перекрыто в обе стороны.

О происшествии сообщили в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте», отметив, что авария перекрыла движение трамваев в обе стороны. Номер трамвая не указан — возле здания расположена трамвайная остановка «Ленинский ЗАГС», на которой останавливаются трамвайные маршруты 8, 9 и 15. По информации 2ГИС, на участке улицы от Плахотного до Демьяновской собралась пробка.

В диспетчерской Левобережного трамвайного депо корреспонденту НГС сказали, что им о произошедшем неизвестно, и простоев составов не было. По информации сайта «ЦУГАЭТ», сейчас трамваи по улице ходят свободно.

В декабре трамвай сошёл с рельс из-за ДТП — в состав въехал пассажирский автобус

В середине августа по маршруту № 18 в левобережной части Новосибирска начал ходить экскурсионный трамвай, в котором пассажирам рассказывают историю остановок.

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трамваи
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
25 янв 2020 в 12:29

Где же Пенсионерка с ее постами про безопасность общественного транспорта?

25 янв 2020 в 12:34

Тот трамвай, что справа, нельзя называть ОТ. Это в чистом виде СКОТОВОЗКА

Гость
25 янв 2020 в 12:27

что за ужасное строение на заднем фоне?