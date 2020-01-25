Возле ЗАГСа на Троллейной трамвай сошёл с рельсов

Происшествие на какое-то время парализовало движение трамваев по Троллейной

Днём 25 января возле дома по улице Троллейная, 14 сошёл с рельсов трамвай — из-за аварии движение трамваев перекрыто в обе стороны.



О происшествии сообщили в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте», отметив, что авария перекрыла движение трамваев в обе стороны. Номер трамвая не указан — возле здания расположена трамвайная остановка «Ленинский ЗАГС», на которой останавливаются трамвайные маршруты 8, 9 и 15. По информации 2ГИС, на участке улицы от Плахотного до Демьяновской собралась пробка.



В диспетчерской Левобережного трамвайного депо корреспонденту НГС сказали, что им о произошедшем неизвестно, и простоев составов не было. По информации сайта «ЦУГАЭТ», сейчас трамваи по улице ходят свободно.

