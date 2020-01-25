Самолёт во Вьетнам вернулся в Новосибирск через полтора часа после вылета

Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Нячанг вернулся, не долетев даже до границы с Хакасией — ещё один самолёт компании кружит над городом.
— Ну никак самолеты S7 не хотят лететь во Вьетнам. Очередной борт за месяц не попал в Нячанг. И опять А321 neo, — сообщил в редакцию НГС читатель.
По данным сайта Flightradar24, ещё один самолёт авиакомпании без указания рейса около часа кружил над городом.
В справочной аэропорта Толмачёво и колл-центре S7 не смогли объяснить произошедшее. По информации на сайте авиакомпании, рейс во Вьетнам задержался почти на 6 часов и вместо полуночи вылетел в 05:53.
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В начале января ещё один рейс из Новосибирска смог долететь только до Кемерово: ему пришлось вернуться из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.