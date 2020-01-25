Самолёт во Вьетнам вернулся в Новосибирск через полтора часа после вылета

Один из рейсов из Новосибирска вернулся в город через полтора часа после вылета Фото: Александр Ощепков

Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Нячанг вернулся, не долетев даже до границы с Хакасией — ещё один самолёт компании кружит над городом.

— Ну никак самолеты S7 не хотят лететь во Вьетнам. Очередной борт за месяц не попал в Нячанг. И опять А321 neo, — сообщил в редакцию НГС читатель.



Самолёт сделал петлю над Кемеровской областью и вернулся в Новосибирск Фото: скриншот сайта flightradar24.com

По данным сайта Flightradar24, ещё один самолёт авиакомпании без указания рейса около часа кружил над городом.

В справочной аэропорта Толмачёво и колл-центре S7 не смогли объяснить произошедшее. По информации на сайте авиакомпании, рейс во Вьетнам задержался почти на 6 часов и вместо полуночи вылетел в 05:53.

