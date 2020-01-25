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Самолёт во Вьетнам вернулся в Новосибирск через полтора часа после вылета

Рейс авиакомпании S7 развернулся над Шерегешем — он летит с опозданием на 6 часов

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Один из рейсов из Новосибирска вернулся в город через полтора часа после вылета

Один из рейсов из Новосибирска вернулся в город через полтора часа после вылета

Рейс авиакомпании S7 из Новосибирска в Нячанг вернулся, не долетев даже до границы с Хакасией — ещё один самолёт компании кружит над городом.

— Ну никак самолеты S7 не хотят лететь во Вьетнам. Очередной борт за месяц не попал в Нячанг. И опять А321 neo, — сообщил в редакцию НГС читатель.

Самолёт сделал петлю над Кемеровской областью и вернулся в Новосибирск

Самолёт сделал петлю над Кемеровской областью и вернулся в Новосибирск

По данным сайта Flightradar24, ещё один самолёт авиакомпании без указания рейса около часа кружил над городом.

В справочной аэропорта Толмачёво и колл-центре S7 не смогли объяснить произошедшее. По информации на сайте авиакомпании, рейс во Вьетнам задержался почти на 6 часов и вместо полуночи вылетел в 05:53.

Вы находились на борту этого самолета? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp на номер +7 923 157–00–00.

В начале января ещё один рейс из Новосибирска смог долететь только до Кемерово: ему пришлось вернуться из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. 

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задержка авиарейсовS7 Airlinesаэропорт Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (3)

Qwerty
25 янв 2020 в 12:00

Полетали и хватит.

Фото пользователя
25 янв 2020 в 11:55

Не пытайтесь покинуть Новосибирск

Гость
25 янв 2020 в 11:54

Даже самолёты боятся короновируса.А людям пофиг и они лезут в те места, где всегда есть китайцы.