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Хоккей: «Сибирь» проиграла «Нефтехимику» в выездном матче

Игра закончилась со счётом 6:3

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В первом периоде уже на 3-ей минуте игры было первое удаление игрока «Сибири»

В первом периоде уже на 3-ей минуте игры было первое удаление игрока «Сибири»

Сегодня вечером, 24 января, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл «Нефтехимику» из Нижнекамска. 

Игра началась в 23:00 по новосибирскому времени. В первом периоде уже на 3-ей минуте игры было первое удаление — удалили нападающего команды «Сибирь» Александра Торченюка. На 12-ой минуте у новосибирской команды произошла замена вратаря, а на 15-ой и 17-ой минутах очередные удаления. Счёт игры открыли хоккеисты «Нефтехимика» — они забросили пять шайб подряд в ворота «Сибири». Лишь на 19-ой минуте нападающий Михаил Ромаев забросил шайбу в ворота соперника. Первый период завершился со счётом 5:1. 

Во втором периоде на 25-ой минуте «Нефтехимик» снова забрасывает шайбу «Сибири», но уже на 27-ой минуте Михаил Ромаев снова приносит гол своей команде. Период завершается со счётом 6:2. И в третьем периоде забрасывает шайбу нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен, но это оказывается завершающий гол сибиряков. Матч заканчивается со счётом 6:3 в пользу «Нефтехимика». 

Вечером 21 января новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Трактором» из Челябинска. Игра завершилась со счётом 5:2

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