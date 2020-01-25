Сосудистый центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, появится в Новосибирске в этом году

Пятый региональный сосудистый центр появится в Новосибирске в 2020 году. Он будет работать на базе Центральной клинической больницы в Академгородке.



— Современный центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых задач национального проекта. Сосудистый центр разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ площадью 4 тысячи квадратных метров. Для этого его капитально отремонтируют, — сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.