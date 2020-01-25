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Здоровье

Сосудистый центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, появится в Новосибирске в этом году

Пятый региональный сосудистый центр будет работать в Академгородке

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Центр создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Центр создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Пятый региональный сосудистый центр появится в Новосибирске в 2020 году. Он будет работать на базе Центральной клинической больницы в Академгородке. 

— Современный центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых задач национального проекта. Сосудистый центр разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ площадью 4 тысячи квадратных метров. Для этого его капитально отремонтируют, — сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.

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Он разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ. Площадь центра будет 4 тысячи квадратных метров

Строителям придётся не только обновить здание, но и перепланировать пространство

Строителям придётся не только обновить здание, но и перепланировать пространство

В пятницу, 24 января, замгубернатора Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов побывали на объекте. Строители уже начали демонтажные работы. Необходимо не просто обновить здание, но и полностью перепланировать пространство. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная. Все должно быть готово до конца этого года. Для будущего сосудистого центра уже купили компьютерный и магнитно-резонансный томографы и еще 90 единиц медицинского оборудования.

В 2019 году в Новосибирске открыли два сосудистых центра: в Дорожной клинической больнице и в клинике Мешалкина

В 2019 году в Новосибирске открыли два сосудистых центра: в Дорожной клинической больнице и в клинике Мешалкина

В сосудистых центрах можно быстро и эффективно провести все медицинские обследования, необходимые при острых сердечно-сосудистых состояниях: тромболитическую терапию, ангиографию, стентирование сосудов, удаление тромба.

Все работы должны быть выполнены до конца 2020 года

Все работы должны быть выполнены до конца 2020 года

В начале месяца стало известно, что Новосибирский центр СПИД переехал. Журналист НГС побывал в новом здании центра: посмотрите, где теперь принимают пациентов.

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сосудистый центр
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КОММЕНТАРИИ (5)

фрося
25 янв 2020 в 01:33

НГС, увольте уже ваших неграмотных журналистов. сил никаких нет читать эти перлы:"В сосудистых центрах можно быстро и эффективно провести все медицинские обследования,...: тромболитическую терапию, ангиографию, стентирование сосудов, удаление тромба." Из перечисленного только ангиография относится к мед. обследованиям.

Гость
25 янв 2020 в 01:01

Бросайте вы новость про девчонку комментировать. Сюда бегите. быстро.

пенсионерка
25 янв 2020 в 00:54

Еще очень нужна физическая нагрузка для сердца.
Например, я несмотря на почтенный возраст, регулярно совершаю лыжные походы десятки километров до дачи. Летом отказываюсь от ОТ и хожу пешком до дачи десятки километров.