Сосудистый центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, появится в Новосибирске в этом году

Пятый региональный сосудистый центр появится в Новосибирске в 2020 году. Он будет работать на базе Центральной клинической больницы в Академгородке.
— Современный центр, где будут лечить пациентов с инсультами и инфарктами, создается в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых задач национального проекта. Сосудистый центр разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ площадью 4 тысячи квадратных метров. Для этого его капитально отремонтируют, — сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
В пятницу, 24 января, замгубернатора Юрий Петухов и министр здравоохранения Константин Хальзов побывали на объекте. Строители уже начали демонтажные работы. Необходимо не просто обновить здание, но и полностью перепланировать пространство. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная. Все должно быть готово до конца этого года. Для будущего сосудистого центра уже купили компьютерный и магнитно-резонансный томографы и еще 90 единиц медицинского оборудования.
В сосудистых центрах можно быстро и эффективно провести все медицинские обследования, необходимые при острых сердечно-сосудистых состояниях: тромболитическую терапию, ангиографию, стентирование сосудов, удаление тромба.
В начале месяца стало известно, что Новосибирский центр СПИД переехал. Журналист НГС побывал в новом здании центра: посмотрите, где теперь принимают пациентов.