В Заельцовском районе в больнице умерла 7-летняя девочка. Следственный комитет начал проверку

Сегодня вечером, 24 января, стало известно, что Заельцовский межрайонный Следственный отдел по Новосибирской области начал проверку по факту смерти 7-летней девочки. Ребёнок умер в больнице.
— По данным следствия, во вторник, 21 января, у 7-летней девочки, которая находилась в одной из больниц Заельцовского района случился приступ на фоне уже имеющегося заболевания. Через некоторое время наступила смерть, — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Заельцовским межрайонным следственным отделом 23 января 2020 года организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
В настоящее время проводятся действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. Также идёт сбор медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы и проведения дальнейшей проверки.
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10 января в Заельцовском районе Новосибирска девочка провалилась в открытый люк возле мусорного бака у дома по адресу Кропоткина, 261/2. Следователи рассказали, какие травмы она получила.