Хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» хочет провести игру в Новосибирске из-за вспышки коронавируса

Хоккеист пекинской команды на одной из игр в Новосибирске

По данным издания, ещё один матч китайской команды (против «ЦСКА» 2 февраля) был перенесён в Москву из-за празднования в Китае Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

Сегодня, 24 января, стало известно, что хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» из Китая рассматривает возможность проведения последней оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» 24 февраля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Высшая хоккейная лига объявила, что домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет "Сибирь". Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует ТАСС.



Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент не получал тревожных сигналов о заболевании коронавирусом, который сейчас распространился в Китае.



Новый коронавирус, который ещё называют «китайской пневмонией», захватил внимание людей из разных стран. Он появился в Китае, в городе Ухань, — врачи установили возбудитель инфекции в начале января, но сейчас случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. Несколько человек умерли. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, отказываются ли новосибирцы от предстоящих поездок в Китай, чего они боятся и как планируют защищаться те, кто всё же полетят.

