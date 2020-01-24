Хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» хочет провести игру в Новосибирске из-за вспышки коронавируса

Сегодня, 24 января, стало известно, что хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» из Китая рассматривает возможность проведения последней оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» 24 февраля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, ещё один матч китайской команды (против «ЦСКА» 2 февраля) был перенесён в Москву из-за празднования в Китае Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.
Сейчас Высшая хоккейная лига объявила, что домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.
«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет "Сибирь". Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует ТАСС.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент не получал тревожных сигналов о заболевании коронавирусом, который сейчас распространился в Китае.
Новый коронавирус, который ещё называют «китайской пневмонией», захватил внимание людей из разных стран. Он появился в Китае, в городе Ухань, — врачи установили возбудитель инфекции в начале января, но сейчас случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. Несколько человек умерли. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, отказываются ли новосибирцы от предстоящих поездок в Китай, чего они боятся и как планируют защищаться те, кто всё же полетят.