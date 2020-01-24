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Хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» хочет провести игру в Новосибирске из-за вспышки коронавируса

Домашняя встреча пекинской команды с рижской командой «Динамо» должна состояться 24 февраля

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Хоккеист пекинской команды на одной из игр в Новосибирске

Хоккеист пекинской команды на одной из игр в Новосибирске

Сегодня, 24 января, стало известно, что хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» из Китая рассматривает возможность проведения последней оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским «Динамо» 24 февраля в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС. 

По данным издания, ещё один матч китайской команды (против «ЦСКА» 2 февраля) был перенесён в Москву из-за празднования в Китае Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

Сейчас Высшая хоккейная лига объявила, что домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет "Сибирь". Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует ТАСС.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на данный момент не получал тревожных сигналов о заболевании коронавирусом, который сейчас распространился в Китае.

Новый коронавирус, который ещё называют «китайской пневмонией», захватил внимание людей из разных стран. Он появился в Китае, в городе Ухань, — врачи установили возбудитель инфекции в начале января, но сейчас случаи заражения уже зафиксированы в разных странах. Несколько человек умерли. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, отказываются ли новосибирцы от предстоящих поездок в Китай, чего они боятся и как планируют защищаться те, кто всё же полетят.

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коронавирусКитай
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КОММЕНТАРИИ (31)

Гость
24 янв 2020 в 22:23

домашние матчи китайских команд пройдут на территории России. ???? Россия уже вошла в состав Китая??? Новосибирск-то тут при чём? Пусть у себя играют, нам и так завезённых болезней хватает. Нет чтобы границы перекрыть!

Болельщица
24 янв 2020 в 22:20

Вот пусть в Риге и играют. Здесь они нафига нам? Тем более прилетят из Китая...

Фото пользователя
24 янв 2020 в 22:20

Китайцы вообще многого хотят.. Я бы сказала - борзеть начали.