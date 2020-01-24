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Происшествия

Двое мужчин устроили разборку на станции метро «Октябрьская»

Сотрудникам полиции удалось их разнять

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Некоторые пассажиры вышли из вагонов метро, встревоженные криками

Некоторые пассажиры вышли из вагонов метро, встревоженные криками

Сегодня вечером, 24 января, двое мужчин устроили разборки в метрополитене. Инцидент произошёл на станции «Октябрьская». Они громко выясняли отношения, чем привлекли внимание других пассажиров. На шум в скором времени подошли сотрудники полиции. Им удалось разнять мужчин. 

— Во время конфликта поезд ехал в сторону станции «Площадь Маркса», но на остановке на станции «Октябрьская» простоял дольше обычного секунд на 10–15 — все услышали крики мужчин и некоторые пассажиры вышли из вагона посмотреть, что происходит. Машинист просигналил и почти сразу продолжил путь. Неизвестно, сколько до этого продолжалась потасовка. Может быть, она началась после того, как на входе или выходе из вагона один толкнул другого. Мужчина постарше предлагал своему оппоненту выйти на улицу и разобраться. В итоге сотрудникам полиции удалось разнять мужчин, они просто разошлись в разные стороны, — рассказал корреспондент НГС Дмитрий Северов. 

Из-за конфликта мужчин поезд простоял на станции дольше обычного 

Утром 25 декабря в новосибирском метрополитене на станции «Речной вокзал» на рельсы упал человек. Движение поездов остановили на 15 минут. НГС вёл онлайн-трансляцию с места происшествия.

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метроразборки
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КОММЕНТАРИИ (24)

!!!
24 янв 2020 в 21:01

НГС, какое дно вы преподносите в качестве новости.
Вы сами как, нормально?

предпенсионер
24 янв 2020 в 21:02

Молодежь старших не уважает. Всегда щенков нужно жизни учить.

24 янв 2020 в 21:13

Самое натуральное быдло, провоцирующее конфликт.