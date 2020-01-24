«Выломал дверь, ни о чём не думал»: новосибирец полез в горящую квартиру, чтобы спасти ребёнка

Сегодня, 24 января, в Первомайском районе произошёл пожар, семь жильцов дома эвакуировались самостоятельно, а из задымлённой квартиры маленького мальчика вынес сосед, который и вызвал пожарных.
О возгорании в квартире сообщили в 15:33. Пожарные прибыли на место через семь минут, дым шёл из квартиры на первом этаже. На лестничной клетке спасатели обнаружили одного из жильцов дома Петра Васильева, который был вместе с другим мужчиной, надышавшимся дымом.
— Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идёт дым. По крику услышал ребенка. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чём не думал, шёл на голос ребенка. В густом дыму обнаружил малыша и вывел его к себе домой, где ему оказала помощь жена. Зная, что в квартире должен находиться ещё один ребёнок, вернулся обратно и стал его искать. Но обнаружил взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные, — передаёт слова Петра Васильева пресс-служба ГУ МЧС.
Пожарные нашли в задымлённой квартире ещё одного мужчину. Второй ребёнок, которого искал Пётр, в момент происшествия был в детском саду. Состояние пострадавших оценили как удовлетворительное, мальчика, который надышался дымом, отправили в больницу. Пётр Васильев не пострадал.
Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса. Площадь составила 6 кв. м — горели домашние вещи. По словам соседей, жильцы вели асоциальный образ жизни. Сейчас на месте происшествия работает полиция, представители администрации района и органы опеки.
В региональном управлении МЧС рассматривают вопрос о том, чтобы наградить Петра Васильева за спасение мальчика.
— Его может наградить администрация, мэр, губернатор, это зависит от решения руководства, как местного, так и в масштабах города и региона. Также обычно мы готовим по линии МЧС предложение в министерство о награждении ведомственной наградой — это может быть медаль или благодарственное письмо. Всё зависит от конкретной ситуации — пояснили НГС в пресс-службе МЧС.
НГС рассказывал о пожаре на улице Лесной, в результате которого сгорели все личные вещи и документы вдовы и двух её сыновей.