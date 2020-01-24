«Выломал дверь, ни о чём не думал»: новосибирец полез в горящую квартиру, чтобы спасти ребёнка

Сегодня, 24 января, в Первомайском районе произошёл пожар, семь жильцов дома эвакуировались самостоятельно, а из задымлённой квартиры маленького мальчика вынес сосед, который и вызвал пожарных.



О возгорании в квартире сообщили в 15:33. Пожарные прибыли на место через семь минут, дым шёл из квартиры на первом этаже. На лестничной клетке спасатели обнаружили одного из жильцов дома Петра Васильева, который был вместе с другим мужчиной, надышавшимся дымом.



— Я вышел из своей квартиры и увидел, что из соседней двери идёт дым. По крику услышал ребенка. Действовал инстинктивно: выломал дверь, ни о чём не думал, шёл на голос ребенка. В густом дыму обнаружил малыша и вывел его к себе домой, где ему оказала помощь жена. Зная, что в квартире должен находиться ещё один ребёнок, вернулся обратно и стал его искать. Но обнаружил взрослого мужчину, которого вытащил на лестничную клетку. К этому времени уже подъехали пожарные, — передаёт слова Петра Васильева пресс-служба ГУ МЧС.

