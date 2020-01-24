62 тысячи сообщений о ДТП: 2ГИС назвал самые опасные дороги Новосибирска

Самой опасной дорогой назвали Красный проспект. В понедельник здесь «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор Фото: читатель НГС

Компания 2ГИС назвала самые опасные дороги в Новосибирске. В 2019 году пользователи мобильного приложения отметили в нём 62 тысячи сообщений о ДТП — на основе этих данных и были выявлены наиболее аварийно-опасные участки. — Больше всего сообщений о ДТП было на Красном проспекте. На участке от метро «Заельцовская» до часовни Николая Чудотворца в течение года пользователи отметили 3746 ДТП. Больше всего точек сконцентрировано на участке от пересечения с Октябрьской магистралью до поворота на улицу Орджоникидзе (947 ДТП) и на перекрёстке с улицей Гоголя (846 сообщений), — подвели статистику в 2ГИС.

На втором месте по количеству сообщений об авариях улица Большевистская. На участке между Октябрьским и Бугринским мостами за год пользователи отметили 3288 ДТП. Места концентрации — развязка перед Октябрьским мостом в районе Речного вокзала (1265 сообщений о ДТП) и перекрёсток в районе храма Михаила Архангела (699 сообщений). На третьем месте улица Ватутина от ТЦ «МЕГА» до площади Маркса. Больше всего — на площади Маркса (850 сообщений о ДТП) и на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко (751 сообщение о ДТП). Посмотреть другие места концентрации ДТП и количество аварий можно на нашей онлайн-карте.

Среди мостов чаще всего ДТП происходили на Октябрьском. — Судя по комментариям пользователей, чаще всего участниками ДТП становятся фуры, троллейбусы, маршрутки и «Яндекс.Такси». Они сталкиваются с легковыми автомобилями или друг с другом. Среди причин, которыми пользователи чаще всего объясняют дорожные происшествия, — колея, гололёд и умственные способности водителей, — добавили в компании.

Так выглядит аварийная карта города по версии ГУ МВД по Новосибирску Фото: Евгения Бикунова