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62 тысячи сообщений о ДТП: 2ГИС назвал самые опасные дороги Новосибирска

Пользователи чаще всего объясняют ДТП колеёй, гололёдом и умственными способностями водителей

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Самой опасной дорогой назвали Красный проспект. В понедельник здесь «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор

Самой опасной дорогой назвали Красный проспект. В понедельник здесь «Тойота» влетела в дерево и напоролась на забор

Компания 2ГИС назвала самые опасные дороги в Новосибирске. В 2019 году пользователи мобильного приложения отметили в нём 62 тысячи сообщений о ДТП — на основе этих данных и были выявлены наиболее аварийно-опасные участки.

— Больше всего сообщений о ДТП было на Красном проспекте. На участке от метро «Заельцовская» до часовни Николая Чудотворца в течение года пользователи отметили 3746 ДТП. Больше всего точек сконцентрировано на участке от пересечения с Октябрьской магистралью до поворота на улицу Орджоникидзе (947 ДТП) и на перекрёстке с улицей Гоголя (846 сообщений), — подвели статистику в 2ГИС.

На втором месте по количеству сообщений об авариях улица Большевистская. На участке между Октябрьским и Бугринским мостами за год пользователи отметили 3288 ДТП. Места концентрации — развязка перед Октябрьским мостом в районе Речного вокзала (1265 сообщений о ДТП) и перекрёсток в районе храма Михаила Архангела (699 сообщений).

На третьем месте улица Ватутина от ТЦ «МЕГА» до площади Маркса. Больше всего — на площади Маркса (850 сообщений о ДТП) и на пересечении Ватутина и Немировича-Данченко (751 сообщение о ДТП).

Посмотреть другие места концентрации ДТП и количество аварий можно на нашей онлайн-карте.

Среди мостов чаще всего ДТП происходили на Октябрьском.

— Судя по комментариям пользователей, чаще всего участниками ДТП становятся фуры, троллейбусы, маршрутки и «Яндекс.Такси». Они сталкиваются с легковыми автомобилями или друг с другом. Среди причин, которыми пользователи чаще всего объясняют дорожные происшествия, — колея, гололёд и умственные способности водителей, — добавили в компании.

Так выглядит аварийная карта города по версии&nbsp;ГУ МВД по Новосибирску

Так выглядит аварийная карта города по версии ГУ МВД по Новосибирску

В начале этой недели полиция Новосибирска назвала места концентрации ДТП в городе за 2019 год. Полиция в своей статистике учитывала происшествия с погибшими и пострадавшими. В авариях в прошлом году погибли 68 человек.

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ДТП2ГИС
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КОММЕНТАРИИ (14)

пенсионерка
24 янв 2020 в 19:04

Из 3 аргументов в заголовке, самый важный - это последний. Именно это и является основной причиной ДТП. Я про это уже больше 10 лет пишу на нгс.

Лора
24 янв 2020 в 19:07

Дороги всю зиму не чистят, снег не вывозят, а мэрия как будто со стороны наблюдает и ничего не делает

Фото пользователя
24 янв 2020 в 19:06

Если мэрия и дальше будет игнорировать уборку дорог от снега, аварий будет в разы больше