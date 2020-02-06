Два новосибирца вскрыли схему, как автомобилисты экономили на платных парковках — кое-кого за это наказали

Алексей Носов — один из тех, кто протестировал лайфхак Фото: Алексей Носов

Способ сэкономить на платной муниципальной парковке нашли два новосибирских автомобилиста — Алексей Носов и Владимир Кириллов. Если по утвержденному прейскуранту за два часа парковки нужно заплатить 100–200 рублей (в зависимости от места), то сибиряки отдали всего 50 рублей. Свой эксперимент они записали на видео. Как им удалось сэкономить и почему это незаконно — сибиряки рассказали НГС. «Нужен ли вам чек?» — Мы решили посмотреть, как работают муниципальные парковки. Есть ли там возможность каких-то коррупционных проявлений. У нас же, у общественников, такая профессиональная деформация: мы во всём пытаемся увидеть сначала плохое… Я вообще впервые заезжал на такую платную парковку. Это было на Орджоникидзе, у сквера. Мы туда заехали, получили карточку, я пошёл рассчитываться и совершенно искренне спросил у парковщика: как и что делать? Он всё рассказал, а потом уточнил, нужен ли мне чек. Так как мы решили проверить всё, то я попросил чек, — рассказывает общественник Алексей Носов.



После полученного чека, говорит автомобилист, он поинтересовался — зачем парковщик задал такой вопрос. В ответ, утверждает Носов, услышал — без чека с водителя могут взять за стоянку автомобиля не полную стоимость, а лишь часть. После этого Кириллов с Носовым решили проверить озвученный им способ экономии и через день поставили уже две машины на разные муниципальные парковки: там же на Орджоникидзе и на Красном проспекте между улицами Гоголя и Крылова.

— Пришли, сказали: «Чек не нужен». У нас взяли карточку, 50 рублей наличными и каким-то образом выпустили с парковки. Хотя машины простояли по два платных часа и один бесплатный. То есть с нас должны были взять по 200 рублей. Тут надо понимать, каким образом устроена система: когда заезжаешь на парковку, то берёшь карточку. Камера, которая стоит возле шлагбаума, видит твой номер и засекает время заезда. Таким образом рассчитывается, сколько стоит автомобиль и сколько денег он должен. Возникает резонный вопрос: если серверы парковочной системы нас увидели на въезде, то что делается, чтобы эти же серверы не увидели нас на выезде? И тут вопрос не в каком-то конкретном парковщике, который берёт 50 рублей себе в карман, ведь потом кто-то удаляет данные с сервера, кто-то исправляет финансовую отчётность предприятия. То есть без руководства такие решения, скорее всего, не принимаются, — рассуждает Алексей Носов.



Общественники также задались вопросом: зачем на полностью автоматических муниципальных парковках вообще существуют парковщики, ведь на аналогичных частных парковках всё работает без специальных помощников.

Ролик со своим экспериментом общественники выложили в YouTube. После этого, говорит Алексей Носов, наличные деньги на Орджоникидзе брать уже отказывались. А вскоре на этой парковке, по его словам, стали демонтировать камеры наблюдения.

«Проведена служебная проверка» Такая история с муниципальными парковками, говорит источник НГС, может объясняться тем, что парковщики мало получают — в пределах 15–17 тысяч рублей, зарплату им задерживают, а оборудование на парковках регулярно выходит из строя.

Корреспондент НГС попросил прокомментировать ситуацию в мэрии Новосибирска. Сразу после журналистского запроса в департаменте по транспорту мэрии провели совещание по факту сбора наличных денег на муниципальных парковках. После совещания в мэрии объяснили корреспонденту НГС, что действия парковщиков расцениваются как «использование служебного положения в личных, корыстных целях».



— По данному факту проведена служебная проверка, в ходе которой к парковщикам, чья вина была доказана, применены дисциплинарные меры. Информация о демонтаже камер видеофиксации не подтверждается. МБУ «ГЦОДД» демонтаж видеокамер не осуществлял ни на одной платной парковке, — говорят в мэрии.

Необходимость присутствия работника на автоматической парковке в мэрии объяснили тем, что водители часто не знают, как производится оплата, и случайно или намеренно ломают оборудование.

В мэрии не стали объяснять, каким образом парковщик, забравший себе наличные деньги, удаляет с сервера исходную информацию о въехавшем на парковку автомобиле.

В Новосибирске, по данным на январь, работает 6 муниципальных платных парковок с различной тарификацией. Бесплатным временем на разных парковках считаются первые полчаса или час. В некоторых местах бесплатно разрешено стоять с 22:00 до 7:00. Час платной стоянки стоит 50 или 100 рублей. На некоторых парковках действует специальный тариф, если автомобиль простоял 8 или 24 часа.

