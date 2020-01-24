Что грозит сибирячке, задушившей 9-летнюю дочь? Адвокат — о трагедии на Родниках

Трагедия на Родниках произошла 16 января — женщина сначала задушила свою 9-летнюю дочь, а потом выпала из окна Фото: Дмитрий Северов

Трагедия на Родниках произошла 16 января. Из окна многоэтажки по улице Мясниковой, 8/1 выпала женщина. Она получила серьезные травмы, но выжила. Позже при осмотре квартиры силовики нашли в прихожей её мертвую дочь. По версии следователей, 28-летняя мать сначала задушила 9-летнюю девочку, после чего выпала из окна. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков, её здоровью ничего не угрожает. Корреспондент НГС узнала, какое наказание ей может грозить, если в ходе расследования докажут её вину.



По какой статье заведено уголовное дело?

На следующий день после инцидента следователи возбудили уголовное дело против женщины. — Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в убийстве 9-летнего ребенка, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Женщина по-прежнему остаётся под наблюдением врачей. Следователи продолжают расследовать дело. Может ли статья, в которой её обвиняют, измениться? — Всё может корректироваться в зависимости от того, какие будут собраны и установлены факты. Статья может измениться, так как впереди женщину однозначно ждёт психолого-психиатрическая экспертиза. Если будет установлено, что она действовала в состоянии аффекта, то это уже статья 107 «Убийство, совершённое в состоянии аффекта» — преступление, совершенное под воздействием психического стресса. Если экспертиза покажет, что женщина была невменяемой, то это будет совершенно другой разговор, — комментирует правовед, адвокат Дмитрий Смышляев.

Может ли женщина избежать уголовной ответственности? — Не исключено, что и женщина сама ещё не в полной мере понимает и осознаёт, что произошло. И если верить соседям, которые характеризуют её положительно, непонятно, что могло повлиять на её действия, какие обстоятельства были. Если её признают лицом, являющимся невменяемым полностью или частично, то уголовное дело прекращается. Суд выносит постановление об этом и направляет человека на принудительное лечение, — объясняет адвокат. Какое наказание грозит подозреваемой? — Я вижу три возможных варианта развития событий. Первый — всё останется как есть — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Здесь довольно большие сроки — от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. У нас существует мораторий на смертную казнь, но она есть. Президент может выйти с соответствующим решением в отношении конкретного лица. Мораторий наложен до момента принятия решения об отмене смертной казни, так что официально у нас она есть. Второй вариант — это переквалификация дела на статью 107 «Убийство, совершённое в состоянии аффекта» — если по результатам психолого-психиатрической экспертизы лицо будет признано находившимся в состоянии аффекта. В этом случае возможно наказание от исправительных работ на срок до двух лет и до трёх лет лишения свободы. Третий вариант — это прекращение уголовного дела и принудительное лечение, если она будет признана невменяемой, — перечисляет Дмитрий Смышляев.