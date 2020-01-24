Девятиклассник найден мёртвым дома в Кировском районе

В Новосибирске в Кировском районе в квартире найден мёртвым подросток — читатели НГС рассказали, что это мог быть суицид.

— Факт такой имеется. Похороны уже прошли. Это дома [произошло], — рассказала директор школы, в которой учился ребёнок.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать данный инцидент.

НГС выражает соболезнования родителям и близким умершего ребёнка.

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