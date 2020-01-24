Девятиклассник найден мёртвым дома в Кировском районе

В Новосибирске в Кировском районе в квартире найден мёртвым подросток — читатели НГС рассказали, что это мог быть суицид.
— Факт такой имеется. Похороны уже прошли. Это дома [произошло], — рассказала директор школы, в которой учился ребёнок.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать данный инцидент.
НГС выражает соболезнования родителям и близким умершего ребёнка.
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Следователи продолжают проводить проверку по факту гибели двух школьниц. Их тела обнаружили 13 января во дворе 17-этажного дома на улице Добролюбова, 162/1 в Новосибирске. Родственники и друзья теряются в догадках, что могло стать причиной трагедии.
В октябре НГС рассказывал о том, как определить у подростка депрессию и склонность к суициду. Мы поговорили с педагогом-психологом, специалистом Центра психолого-педагогической помощи молодёжи «Вита» Мариной Хандюковой и назвали шесть основных признаков.