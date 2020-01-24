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Девятиклассник найден мёртвым дома в Кировском районе

Похороны подростка уже прошли

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Подростка уже похоронили

Подростка уже похоронили

В Новосибирске в Кировском районе в квартире найден мёртвым подросток — читатели НГС рассказали, что это мог быть суицид.

— Факт такой имеется. Похороны уже прошли. Это дома [произошло], — рассказала директор школы, в которой учился ребёнок.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области отказались комментировать данный инцидент.

НГС выражает соболезнования родителям и близким умершего ребёнка.

Знаете умершего девятиклассника? Вам известны дополнительные подробности случившегося? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Следователи продолжают проводить проверку по факту гибели двух школьниц. Их тела обнаружили 13 января во дворе 17-этажного дома на улице Добролюбова, 162/1 в Новосибирске. Родственники и друзья теряются в догадках, что могло стать причиной трагедии.

В октябре НГС рассказывал о том, как определить у подростка депрессию и склонность к суициду. Мы поговорили с педагогом-психологом, специалистом Центра психолого-педагогической помощи молодёжи «Вита» Мариной Хандюковой и назвали шесть основных признаков.

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умер подросток
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
24 янв 2020 в 16:31

В чем причина? У детей же не бывает депрессии.

123
24 янв 2020 в 16:34

Нам теперь про каждую смерть будут докладывать что-ли?!!! 😠 Мог или не мог быть суицид, даже точно не известно!! Да хоть бы и так, что теперь? Девятиклассники тоже люди и имеют право на принятие решений.

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24 янв 2020 в 16:33

НГС, 100 человек в сутки умирает в НСО, вам обо всех рассказать?