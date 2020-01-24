«А поплывёт обязательно»: в Новосибирске в мороз решили поставить детскую площадку — жители записали видео

Это фото читатель НГС сделал 10 декабря — он удивился, что покрытие можно укладывать зимой Фото: читателя НГС

В Новосибирске в парковой зоне Горского микрорайона положили мягкое покрытие для детской площадки прямо в снег и монтируют детский городок.

Как написала в редакцию НГС жительница Горского жилмассива Наталья, возле дома № 52 устанавливают новую детскую площадку.

— В это время года? Качели вбивают в мёрзлую землю, а весной всё это поплывет и дети получат травмы. Кто будет за это отвечать? Этот адрес не единственный — то же самое во дворах на улицах Кропоткина и Гоголя.

Другой житель Горского жилмассива поделился фотографией, как в декабре в снег укладывают мягкое покрытие детской площадки. На этой неделе он снял видео, как монтируют детский городок в –22 градуса, и выразил надежду, что никто не подвергает этим детей опасности.



Видео: читатель НГС

Как рассказал гендиректор концерна «Сибирь» Дмитрий Червов, который построил Горский жилмассив и обслуживает парковую зону микрорайона, детскую площадку обновляет мэрия.

— Торги по ней прошли ещё в мае, но подрядчик затянул выполнение обязательств — городки ему приехали слишком поздно. Если они сейчас не поставили бы городок, они не получили бы денег вообще. А так по весне если покрытие поплывёт, будут переделывать за свой счёт. А поплывёт обязательно, — прокомментировал Дмитрий Червов.

В пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района подтвердили, что детскую игровую и спортивную площадку устанавливают по муниципальному контракту.

— В осенний период 2019 года было смонтировано резиновое покрытие и установлены закладные для дальнейшей установки элементов. В настоящее время завершаются работы по установке элементов детской площадки. Современные технологии позволяют устанавливать игровое и спортивное оборудование, а также малые архитектурные формы при минусовых температурах. Кроме того, подрядная организация, устанавливающая оборудование, несет гарантийные обязательства по данному контракту. При выявлении каких-либо недочетов они будут оперативно устранены силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств, — объяснили в районной администрации.

Строитель Горского жилмассива, который сам здесь живёт, уверен, что весной мягкое покрытие поплывёт, но подрядчик переделает за свои деньги Фото: читатель НГС

Детские площадки на Кропоткина, 118/6 и Гоголя, 43А также устанавливает подрядная организация на бюджетные деньги. Как пояснили в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Центрального округа, их должны были завершить до 30 сентября 2019 года на улице Кропоткина и до 1 ноября на улице Гоголя. Устанавливать городки начали в сроки, но работы приостановили из-за задержки поставки оборудования заводом-изготовителем.

По данным мэрии, 11 ноября на Кропоткина установили песочный дворик «Дельфинята», закладную деталь для карусели и скамейки. Остальные элементы завод доставил 13 января, поэтому работы начали 20 января. Во дворе на улице Гоголя к 20 января выполнили все работы.

Специалисты администрации Центрального округа сообщили, что монтаж на объекте подрядчики ведут в соответствии с требованиями СНиП для монтажа и установки оборудования в зимних условиях: применяют морозостойкие добавки для твердения бетона, выдерживают необходимое время затвердевания и установления наибольшей твердости бетона и другие строительные требования для монтажа при отрицательных температурах окружающей среды.

