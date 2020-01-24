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«А поплывёт обязательно»: в Новосибирске в мороз решили поставить детскую площадку — жители записали видео

В мэрии объяснили, что детали для площадок задержал завод-изготовитель

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Это фото читатель НГС сделал 10 декабря — он удивился, что покрытие можно укладывать зимой

Это фото читатель НГС сделал 10 декабря — он удивился, что покрытие можно укладывать зимой

В Новосибирске в парковой зоне Горского микрорайона положили мягкое покрытие для детской площадки прямо в снег и монтируют детский городок.

Как написала в редакцию НГС жительница Горского жилмассива Наталья, возле дома № 52 устанавливают новую детскую площадку.

— В это время года? Качели вбивают в мёрзлую землю, а весной всё это поплывет и дети получат травмы. Кто будет за это отвечать? Этот адрес не единственный — то же самое во дворах на улицах Кропоткина и Гоголя.

Другой житель Горского жилмассива поделился фотографией, как в декабре в снег укладывают мягкое покрытие детской площадки. На этой неделе он снял видео, как монтируют детский городок в –22 градуса, и выразил надежду, что никто не подвергает этим детей опасности.

Как рассказал гендиректор концерна «Сибирь» Дмитрий Червов, который построил Горский жилмассив и обслуживает парковую зону микрорайона, детскую площадку обновляет мэрия.

— Торги по ней прошли ещё в мае, но подрядчик затянул выполнение обязательств — городки ему приехали слишком поздно. Если они сейчас не поставили бы городок, они не получили бы денег вообще. А так по весне если покрытие поплывёт, будут переделывать за свой счёт. А поплывёт обязательно, — прокомментировал Дмитрий Червов.

В пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района подтвердили, что детскую игровую и спортивную площадку устанавливают по муниципальному контракту.

— В осенний период 2019 года было смонтировано резиновое покрытие и установлены закладные для дальнейшей установки элементов. В настоящее время завершаются работы по установке элементов детской площадки. Современные технологии позволяют устанавливать игровое и спортивное оборудование, а также малые архитектурные формы при минусовых температурах. Кроме того, подрядная организация, устанавливающая оборудование, несет гарантийные обязательства по данному контракту. При выявлении каких-либо недочетов они будут оперативно устранены силами подрядной организации в рамках гарантийных обязательств, — объяснили в районной администрации.

Строитель Горского жилмассива, который сам здесь живёт, уверен, что весной мягкое покрытие поплывёт, но подрядчик переделает за свои деньги

Строитель Горского жилмассива, который сам здесь живёт, уверен, что весной мягкое покрытие поплывёт, но подрядчик переделает за свои деньги

Детские площадки на Кропоткина, 118/6 и Гоголя, 43А также устанавливает подрядная организация на бюджетные деньги. Как пояснили в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Центрального округа, их должны были завершить до 30 сентября 2019 года на улице Кропоткина и до 1 ноября на улице Гоголя. Устанавливать городки начали в сроки, но работы приостановили из-за задержки поставки оборудования заводом-изготовителем.

По данным мэрии, 11 ноября на Кропоткина установили песочный дворик «Дельфинята», закладную деталь для карусели и скамейки. Остальные элементы завод доставил 13 января, поэтому работы начали 20 января. Во дворе на улице Гоголя к 20 января выполнили все работы.

Специалисты администрации Центрального округа сообщили, что монтаж на объекте подрядчики ведут в соответствии с требованиями СНиП для монтажа и установки оборудования в зимних условиях: применяют морозостойкие добавки для твердения бетона, выдерживают необходимое время затвердевания и установления наибольшей твердости бетона и другие строительные требования для монтажа при отрицательных температурах окружающей среды.

Прошлой осенью в центре города рабочие сняли асфальт спустя две недели после ямочного ремонта. Тогда мэрия заставила подрядчика 2 раза подряд положить асфальт во дворе на Серебренниковской.

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КОММЕНТАРИИ (41)

Лис
24 янв 2020 в 17:53

Ничего святого у нашего мэра. Даже для детей как попало делают!

Новосибирец
24 янв 2020 в 17:52

Мэрия за что возьмется - все через одно место.

Весной не только эта площадка поплывет, но и "ремонт" Монумента Славы.

Житель Горского
24 янв 2020 в 17:51

Вот чего врут, что резиновое покрытие осенью укладывали! 10 декабря его укладывали!
Ни стыда ни совести у этой мэрии.