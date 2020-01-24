Мэр Новосибирска — о том, почему хочет закрепить в Конституции прямые выборы мэров. Расшифровка его мнения

Анатолий Локоть — мэр, выбранный народом. Но не все жители городов-миллионников имеют возможность выбрать градоначальника Фото: Александр Ощепков

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал своё мнение о поправках в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. Он объяснил, почему поддерживает президента и не одобряет двойное гражданство у высокопоставленных чиновников, а также заявил, что хочет закрепить в Конституции прямые выборы мэра хотя бы в городах-миллионниках. Публикуем расшифровку его мнения. — Одна из центральных тем, которая обсуждается всеми, — это внесение поправок в Конституцию РФ, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин, и обсуждают депутаты на разных уровнях. Я хочу сказать своё отношение и то, что я предлагаю.

Первая поправка, которую я предлагаю, касается главенствования законодательства российского над международным — это укрепление суверенитета страны. То, что было, создавало определённые риски. Вторая инициатива касается двойного гражданства — я двумя руками за эти нововведения, потому что неправильно, когда у нас некоторые руководители высших эшелонов, министры федерального правительства после активной деятельности уезжают на постоянное место жительства за рубеж (на Канары, в Европу, Америку, ещё куда-нибудь). Таких примеров очень много, к сожалению. Такого не должно быть абсолютно. Это правильно в отношении министров и кандидатов в президенты. Но я считаю, что эти правила должны быть распространены и на руководителей муниципалитетов — таких, как Новосибирск.

Третий посыл, который я поддерживаю, — шаги, направленные на достижение баланса власти. Между исполнительной и законодательной властями баланс очень тонкий, его поиск — всегда непростая задача. Поэтому тут я понимаю, что президент действует последовательно.



Президент сказал о том, что муниципалитет — самый низший уровень власти — наиболее приближен к народу и ему надо прибавить больше самостоятельности, дать больше рычагов. В эту канву хорошо ложится предложение, касающееся введения института прямого голосования, прямого избрания мэра — пусть не всех, а только в крупных городах России. Это должно коснуться прежде всего областных центров, городов-миллионников. В России таких 15. Предлагаю закрепить это право конституционно.

Я неоднократно выступал по поводу того, чтобы придать особый статус городам-миллионникам, дать им больше самостоятельности, больше возможностей, развязать руки в решении хозяйственных задач. Эти города, областные центры, являются как раз основными локомотивами экономики у себя в регионах (касается это Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска особенно), локомотивами экономики. Именно здесь собираются основные налоги, здесь развивается основное производство, основные достижения. Им необходимо дать возможность развиваться и дальше, превращаться в современные города. Потому что, внося основной вклад в экономику страны, города-миллионники сами имеют скудные средства для достижения конкурентного уровня, сопоставимого с европейскими городами. Им надо дать эту возможность, тогда они ещё больше дадут нашей экономике.



А прямые выборы — это так или иначе самостоятельность в решениях. Безусловно, это предполагает больше самостоятельности и ответственности руководителей муниципалитетов, городских округов, то есть мэров.

Согласны с тем, что нужно ввести во всех городах-миллионниках прямые выборы мэра?