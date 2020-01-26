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Купание слонов в Оби и верблюд в ковре у ЦУМа: вспоминаем, как животные удивляли новосибирцев

После новости про сбежавших слонов в Екатеринбурге мы вспомнили подобные истории в Новосибирске

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Животные часто становятся героями новостей

Животные часто становятся героями новостей

23 января в Екатеринбурге из цирка сбежали слоны. Животные парализовали движение в городе, одна из слоних даже успела поваляться в снегу. Мы решили вспомнить, какие истории происходили с экзотическими животными в Новосибирске.

Купание слонов в Оби

Эта история произошла больше десяти лет назад. В июне 2008-го двух индийских слоних, изнывающих от сибирской жары, искупали на городском пляже «Наутилус». 35-летние слоны по имени Дженни и Магда приехали в Новосибирск в рамках гастролей международной цирковой программы.

Трудно поверить, что это не фотошоп

Трудно поверить, что это не фотошоп

На пляже в тот день было много людей, но никто не испугался слоних

На пляже в тот день было много людей, но никто не испугался слоних

Домашний львенок

В 2014 году НГС рассказывал историю пары — Марка и Ксении, которая завела у себя дома львёнка по имени Маркс. Тогда корреспондентам не удалось попасть в квартиру к владельцам животного — один из них позвал журналиста на встречу, но в итоге не пустил в дом. Выяснилось, что в тот день директор зоопарка отказался забрать Маркса у хозяев (они хотели отдать львенка в зоопарк, как только ему исполнится 5–6 месяцев).

— В другой стране его бы посадили, — высказался тогда о владельцах львёнка Ростислав Шило.

Как сложилась судьба львёнка Маркса, неизвестно

Как сложилась судьба львёнка Маркса, неизвестно

Хозяева объяснили, что приобрели львенка для того, чтобы исполнить детскую мечту Ксении, которая мечтала «завести серьёзное домашнее животное». Когда Маркс появился в квартире, его начали сдавать в аренду для съёмок за 5000 рублей в час. Эти деньги, по словам владельцев, они тратили на содержание львенка. Тогда ветеринар Новосибирского зоопарка объяснила НГС, что постоянные съёмки могут навредить молодому льву.

Позже на странице Маркса в соцсети опубликовали опрос. У пользователей спрашивали, как поступить со своим любимцем — сдать в частный заповедник, в зоопарк, на реабилитацию в Африке или поселить его в собственном коттедже (который на тот момент ещё не купили). О дальнейшей судьбе львёнка ничего не известно. Если у вас есть такая информация, то сообщите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07.

Верблюд с охраной

Другой случай произошёл в декабре 2017 года. Тогда люди с автоматами провели верблюда в ковре возле ЦУМа.

— Это было на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в 10 утра. Они ждали, когда зелёный на светофоре загорится, и пошли через Вокзальную магистраль к РЖД, — рассказывал в тот день очевидец корреспонденту НГС.

Верблюда с сопровождающими заметили в Железнодорожном районе

Верблюда с сопровождающими заметили в Железнодорожном районе

Люди, которые вели животное, были одеты в белые костюмы, на их лицах были маски. На самом верблюде были ковёр и седло.

Нашествие куниц

В декабре 2018 года Новосибирск столкнулся с нашествием представителей семейства куньих — ласок и куниц. Часть пушистых хищников задержалась в Ленинском районе.

Один из зверьков бегал по деревьям и забирался на чердак пятиэтажки по тополю. Тогда зоозащитница Елена-Эльга Журавлёва сообщила НГС, что это лесная куница. Она подчеркнула, что сообщения о появлении таких животных в городе бывают каждый год, но в 2018-м тенденция стала массовой.

— К домашним хорькам (фреткам) они никакого отношения не имеют! Фретка (домашний хорек) отличается от них так же, как немецкая овчарка от волка! — объяснила зоозащитница.

Представители семейства куньих могут быть опасны для человека

Представители семейства куньих могут быть опасны для человека

Куницы, по словам зоозащитницы, агрессивны. Они также могут быть переносчиками заболеваний, которые опасны для людей и животных. От куньих можно заразиться бешенством, чумой плотоядных или кишечными инфекциями.

В прошлом году в Пашино погибла норка, которая приходила в курятник, а в Бердске куница поселилась в нежилой квартире. Чтобы её выгнать, местные жители вызвали спасателей, но животное убежало до их приезда.

Недавно НГС рассказывал, как работают контактные зоопарки после того, как их запретили.

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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
26 янв 2020 в 15:19

Какие красивые животные, огромное вам спасибо за фотографии. К сожалению, в живую посмотреть на животных не представляется возможным. Билеты очень дорогие, а пенсия всего 9 с копейками. даже за овощи, которые у дачников по осени выпрашивают, и то не дают бесплатные билеты.
А вот раньше в Союзе билеты стоили копейки, и я часто ходила в зоопарк. Даже мечтала о профессии ветеринара. Но в итоге пошла работать на завод.

с богаткова
26 янв 2020 в 15:13

Езжу часто в зоопарк с внуками. Благо, что мой автомобиль очень быстрый - бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска. и парковка имеется.

Фото пользователя
26 янв 2020 в 15:12

Часто внуков вожу в зоопарк. Они говорят, что животные очень забавные.