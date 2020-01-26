Купание слонов в Оби и верблюд в ковре у ЦУМа: вспоминаем, как животные удивляли новосибирцев

Животные часто становятся героями новостей Фото: из архива НГС

23 января в Екатеринбурге из цирка сбежали слоны. Животные парализовали движение в городе, одна из слоних даже успела поваляться в снегу. Мы решили вспомнить, какие истории происходили с экзотическими животными в Новосибирске.

Купание слонов в Оби Эта история произошла больше десяти лет назад. В июне 2008-го двух индийских слоних, изнывающих от сибирской жары, искупали на городском пляже «Наутилус». 35-летние слоны по имени Дженни и Магда приехали в Новосибирск в рамках гастролей международной цирковой программы.

Трудно поверить, что это не фотошоп Фото: Евгения Брыкова

На пляже в тот день было много людей, но никто не испугался слоних Фото: Евгения Брыкова

Домашний львенок В 2014 году НГС рассказывал историю пары — Марка и Ксении, которая завела у себя дома львёнка по имени Маркс. Тогда корреспондентам не удалось попасть в квартиру к владельцам животного — один из них позвал журналиста на встречу, но в итоге не пустил в дом. Выяснилось, что в тот день директор зоопарка отказался забрать Маркса у хозяев (они хотели отдать львенка в зоопарк, как только ему исполнится 5–6 месяцев). — В другой стране его бы посадили, — высказался тогда о владельцах львёнка Ростислав Шило.

Как сложилась судьба львёнка Маркса, неизвестно Фото: Марк Гольцев

Хозяева объяснили, что приобрели львенка для того, чтобы исполнить детскую мечту Ксении, которая мечтала «завести серьёзное домашнее животное». Когда Маркс появился в квартире, его начали сдавать в аренду для съёмок за 5000 рублей в час. Эти деньги, по словам владельцев, они тратили на содержание львенка. Тогда ветеринар Новосибирского зоопарка объяснила НГС, что постоянные съёмки могут навредить молодому льву.

Позже на странице Маркса в соцсети опубликовали опрос. У пользователей спрашивали, как поступить со своим любимцем — сдать в частный заповедник, в зоопарк, на реабилитацию в Африке или поселить его в собственном коттедже (который на тот момент ещё не купили). О дальнейшей судьбе львёнка ничего не известно. Если у вас есть такая информация, то сообщите в редакцию НГС по WhatsApp на номер 8–982–781–74–07.



Верблюд с охраной Другой случай произошёл в декабре 2017 года. Тогда люди с автоматами провели верблюда в ковре возле ЦУМа.

— Это было на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в 10 утра. Они ждали, когда зелёный на светофоре загорится, и пошли через Вокзальную магистраль к РЖД, — рассказывал в тот день очевидец корреспонденту НГС.

Верблюда с сопровождающими заметили в Железнодорожном районе Фото: Андрей Чернышов, facebook.com / andrey.chernyshov.5

Люди, которые вели животное, были одеты в белые костюмы, на их лицах были маски. На самом верблюде были ковёр и седло.

Нашествие куниц

В декабре 2018 года Новосибирск столкнулся с нашествием представителей семейства куньих — ласок и куниц. Часть пушистых хищников задержалась в Ленинском районе.

Один из зверьков бегал по деревьям и забирался на чердак пятиэтажки по тополю. Тогда зоозащитница Елена-Эльга Журавлёва сообщила НГС, что это лесная куница. Она подчеркнула, что сообщения о появлении таких животных в городе бывают каждый год, но в 2018-м тенденция стала массовой.

— К домашним хорькам (фреткам) они никакого отношения не имеют! Фретка (домашний хорек) отличается от них так же, как немецкая овчарка от волка! — объяснила зоозащитница.

Представители семейства куньих могут быть опасны для человека Фото: Екатерина Першина