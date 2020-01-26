В школах Новосибирска стали проводить родительские собрания на тему суицидов, а детей тестировать на снюс

Собрания с родителями подтвердили не во всех учреждениях Фото: Ольга Бурлакова

Школы в Новосибирске начали проводить мероприятия по профилактике подростковых самоубийств. О прошедших собраниях корреспонденту НГС рассказали мамы, чьи дети посещают разные учебные заведения — школу № 195 (МЖК Восточный) и Сибирский кадетский корпус.

— На этой неделе родителей собирали на собрание — рассказывали о суицидах, о том, как важно и нужно любить своих детей. Я слышала, что и в других школах есть такие собрания, — сообщила мама ребёнка из 195-й школы.

— У меня два ребёнка учатся в разных классах, поэтому на собрания я ходила дважды. На них очень хорошие ведут беседы и просят больше уделять внимания своим детям, больше с ними разговаривать. На одной из встреч педагог сказала, что она сама разговаривает с детьми и говорит им, что мы всё сможем пережить — плохие оценки точно, а вот здоровье и жизнь нужно беречь, — добавила вторая родительница, чьи дети обучаются в кадетском корпусе.



Корреспондент НГС связалась с руководством обоих учебных заведений, чтобы узнать, с чем связано проведение собраний, а также выяснила у социального психолога, принесут ли пользу такие встречи с родителями.

От полного отрицания до тестирования детей на снюсы

На вопрос о том, почему учителя начали проводить мероприятия с родителями, в школе № 195 ответили неохотно — информацию о беседах на тему подростковых самоубийств то подтверждали, то тут же от них открещивались.

— У нас идёт профилактическая работа в рамках [распоряжения] Министерства образования и тому подобное. На всё это есть согласие, без согласия ничего не проводится. Бесед нет, мы только собираем согласие на беседы, — объяснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Надежда Валова.

По словам замдиректора по воспитательной работе Оксаны Максютовой, никаких общеродительских собраний в последнее время в школе не проводили.

— Родителей мы не собираем и не ведём бесед. В феврале у нас планируется общешкольное родительское собрание по профилактике употребления психоактивных веществ. Но это профилактика. Табакокурение и всё остальное. Будет выступать психолог. Никаких суицидальных поведений мы не обсуждаем, зачем? — добавила она.



Замдиректора кадетского корпуса Александр Павлов подтвердил, что профилактические мероприятия в их учреждении действительно проводятся.

— Есть у нас план работы. Ну, по суицидам мы это прям планом не называем, но есть направление работы, по снюсам тоже профилактическую работу проводим, как администраторы, так и воспитатели. Наши ученики только что прошли тестирование — дети с 7-го по 11-й класс. Врачи брали комплексный анализ, биологическую жидкость. Но все данные мы пока не получили. Где-то есть какие-то проблемные вещи — мы отдаём результаты законному представителю, и уже законный представитель начинает работать. Это программа, насколько я знаю, по всему муниципалитету шла, — пояснил он.

Собрания с родителями, посвящённые самоубийствам, по его словам, проходят «обязательно».

— Один из семинаров у нас прошёл в декабре — его провёл психолог Евгений Руденский. Он и высказал предположение, что после 20 января возможны подростковые суициды, причём массовые. Он занимается этими вопросами. Как раз в декабре он и сделал такое предупреждение: будьте внимательны, январь–февраль — суицидов будет больше, — добавил замдиректора кадетского корпуса.



Что думает психолог

— Я действительно сделал такое научное предположение. Я базировался на двух моментах: на состоянии социальной ситуации, которая создаёт трудности в понимании смысла жизни у подростков, и способности эти трудности решать. Между этими моментами возникает очень большое напряжение, которое приводит к состоянию, которое называется экзистенциональный вакуум и апатия, — рассказал Евгений Руденский, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, профессор социальной психологии и клинической социологии, клинический виктимолог, преподаватель НГПУ. — У подростков жутко растёт скука и апатия. Эти индикаторы как раз и показывают, возможно, что выход они находят в этом (в самоубийствах. — Прим. ред.). Ближе к весне апатия будет нарастать, а напряжение внешнее расти в связи с экзаменами, с требованиями определиться в выборе профессии. Поэтому зона суицидального риска будет смещаться в сторону выпускных классов — 9-х и 11-х.

Подростковые самоубийства, по мнению психолога, свидетельствуют об уязвимости жизнеспособности, так как дети не способны решать возникающие элементарные жизненные проблемы.



— Скорее всего, я навлеку гнев работников педагогической сферы, но скажу как думаю: суицид — следствие колоссальной проблемы. В основе неё лежит профессиональная некомпетентность учителей и родительская некомпетентность. Вот учителя не знают подростка как партнёра по педагогическому общению, а родители не знают психологию развития подростка, его интересы. Утрата смысла жизни подростками во многом связана с утратой напряжения в жизни — у подростка нет задач, а его родители часто видят смысл жизни в том, чтобы облегчить существование ребёнка. В школе то же самое. На этих собраниях, которые проводят в школе, учат как любить, как говорить с детьми. Но что значит «любить»? Любовь — это сохранение постоянного интереса к другому. А тут любовь — это, например, купить какой-нибудь подарок, — добавил Евгений Руденский.

Психолог убеждён, что люди пока еще не смогли уйти от коллективизма и всё еще не мыслят индивидуально, то есть не готовы принять за себя ответственность.

— Если это придёт в семье, то качество жизни подростка изменится. Когда молодые ребята уходят из жизни — это трагедия общества, а не только семьи. Мы теряем будущее. Президент говорит, что надо увеличивать демографию, а я считаю, что надо сохранить тех, которые уже родились, — заключил психолог.

