В школах Новосибирска стали проводить родительские собрания на тему суицидов, а детей тестировать на снюс

Школы в Новосибирске начали проводить мероприятия по профилактике подростковых самоубийств. О прошедших собраниях корреспонденту НГС рассказали мамы, чьи дети посещают разные учебные заведения — школу
— На этой неделе родителей собирали на собрание — рассказывали о суицидах, о том, как важно и нужно любить своих детей. Я слышала, что и в других школах есть такие собрания, — сообщила мама ребёнка из 195-й школы.
— У меня два ребёнка учатся в разных классах, поэтому на собрания я ходила дважды. На них очень хорошие ведут беседы и просят больше уделять внимания своим детям, больше с ними разговаривать. На одной из встреч педагог сказала, что она сама разговаривает с детьми и говорит им, что мы всё сможем пережить — плохие оценки точно, а вот здоровье и жизнь нужно беречь, — добавила вторая родительница, чьи дети обучаются в кадетском корпусе.
Корреспондент НГС связалась с руководством обоих учебных заведений, чтобы узнать, с чем связано проведение собраний, а также выяснила у социального психолога, принесут ли пользу такие встречи с родителями.
От полного отрицания до тестирования детей на снюсы
На вопрос о том, почему учителя начали проводить мероприятия с родителями, в школе
— У нас идёт профилактическая работа в рамках [распоряжения] Министерства образования и тому подобное. На всё это есть согласие, без согласия ничего не проводится. Бесед нет, мы только собираем согласие на беседы, — объяснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Надежда Валова.
По словам замдиректора по воспитательной работе Оксаны Максютовой, никаких общеродительских собраний в последнее время в школе не проводили.
— Родителей мы не собираем и не ведём бесед. В феврале у нас планируется общешкольное родительское собрание по профилактике употребления психоактивных веществ. Но это профилактика. Табакокурение и всё остальное. Будет выступать психолог. Никаких суицидальных поведений мы не обсуждаем, зачем? — добавила она.
Замдиректора кадетского корпуса Александр Павлов подтвердил, что профилактические мероприятия в их учреждении действительно проводятся.
— Есть у нас план работы. Ну, по суицидам мы это прям планом не называем, но есть направление работы, по снюсам тоже профилактическую работу проводим, как администраторы, так и воспитатели. Наши ученики только что прошли тестирование — дети с 7-го по 11-й класс. Врачи брали комплексный анализ, биологическую жидкость. Но все данные мы пока не получили. Где-то есть какие-то проблемные вещи — мы отдаём результаты законному представителю, и уже законный представитель начинает работать. Это программа, насколько я знаю, по всему муниципалитету шла, — пояснил он.
Собрания с родителями, посвящённые самоубийствам, по его словам, проходят «обязательно».
— Один из семинаров у нас прошёл в декабре — его провёл психолог Евгений Руденский. Он и высказал предположение, что после 20 января возможны подростковые суициды, причём массовые. Он занимается этими вопросами. Как раз в декабре он и сделал такое предупреждение: будьте внимательны, январь–февраль — суицидов будет больше, — добавил замдиректора кадетского корпуса.
Что думает психолог
— Я действительно сделал такое научное предположение. Я базировался на двух моментах: на состоянии социальной ситуации, которая создаёт трудности в понимании смысла жизни у подростков, и способности эти трудности решать. Между этими моментами возникает очень большое напряжение, которое приводит к состоянию, которое называется экзистенциональный вакуум и апатия, — рассказал Евгений Руденский, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, профессор социальной психологии и клинической социологии, клинический виктимолог, преподаватель НГПУ. — У подростков жутко растёт скука и апатия. Эти индикаторы как раз и показывают, возможно, что выход они находят в этом (в самоубийствах. — Прим. ред.). Ближе к весне апатия будет нарастать, а напряжение внешнее расти в связи с экзаменами, с требованиями определиться в выборе профессии. Поэтому зона суицидального риска будет смещаться в сторону выпускных классов — 9-х и 11-х.
Подростковые самоубийства, по мнению психолога, свидетельствуют об уязвимости жизнеспособности, так как дети не способны решать возникающие элементарные жизненные проблемы.
— Скорее всего, я навлеку гнев работников педагогической сферы, но скажу как думаю: суицид — следствие колоссальной проблемы. В основе неё лежит профессиональная некомпетентность учителей и родительская некомпетентность. Вот учителя не знают подростка как партнёра по педагогическому общению, а родители не знают психологию развития подростка, его интересы. Утрата смысла жизни подростками во многом связана с утратой напряжения в жизни — у подростка нет задач, а его родители часто видят смысл жизни в том, чтобы облегчить существование ребёнка. В школе то же самое. На этих собраниях, которые проводят в школе, учат как любить, как говорить с детьми. Но что значит «любить»? Любовь — это сохранение постоянного интереса к другому. А тут любовь — это, например, купить какой-нибудь подарок, — добавил Евгений Руденский.
Психолог убеждён, что люди пока еще не смогли уйти от коллективизма и всё еще не мыслят индивидуально, то есть не готовы принять за себя ответственность.
— Если это придёт в семье, то качество жизни подростка изменится. Когда молодые ребята уходят из жизни — это трагедия общества, а не только семьи. Мы теряем будущее. Президент говорит, что надо увеличивать демографию, а я считаю, что надо сохранить тех, которые уже родились, — заключил психолог.
Действительно ли в городе есть такая проблема?
В начале января в Октябрьском районе Новосибирска две школьницы выпали из окна высотки — НГС освещал события того трагичного дня и даже побывал на месте происшествия. Позже знакомые погибших девочек рассказали, что те жаловались на проблемы в семье.
После этой трагедии о проблеме подростковых суицидов заговорили городские власти. Мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании, которое прошло 17 января, потребовал разработать способы, которые повлияли бы на подростков, склонных к девиантному поведению и суицидам.
Мы пообщались с психологом и узнали 6 признаков, по которым можно понять, что подросток находится в депрессии и склонен к суициду. А также разобрали 7 опасных ситуаций и выяснили, почему в таком возрасте дети часто замыкаются в себе, нервно реагируют на замечания и хамят.
Проблема употребления снюсов также актуальна для Новосибирска. В ноябре прошлого года семиклассника одной из школ нашли дома мертвым. В родительских чатах начала распространяться информация, что школьник умер после того, как попробовал снюс. Журналист НГС с разрешения родителей поговорил с учениками разных новосибирских школ. Дети откровенно рассказали, употребляют ли в их школах снюсы (ответы читайте тут).
Что такое снюс и почему его продают свободно детям, мы объясняли в этом материале. Сейчас продажа снюсов несовершеннолетним запрещена.