Ехали в аэропорт: родственник пассажиров «Тойоты», разбившейся на трассе, рассказал подробности ДТП

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области. Утром в эту пятницу, 24 января, микроавтобус «Тойота» столкнулся с автомобилем «Киа». В результате аварии пассажирка микроавтобуса умерла, ещё 5 человек были доставлены в больницу.

Редакция НГС поговорила с родственником пассажиров, которые ехали в «Тойоте». По его словам, в микроавтобусе ехали незнакомые друг с другом люди — они заказали машину, чтобы добраться из Новокузнецка в Новосибирск.

— В машине были мой родственник — ему 24 года, его сестра и две её дочки. Они из Новокузнецка ехали в аэропорт Новосибирска, в Толмачево. Собирались на родину, в Баку. Я позвонил врачу в тогучинскую больницу, он сказал, что все нормально, у моего родственника сломана какая-то кость, у остальных все в порядке, — рассказал молодой человек.