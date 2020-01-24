Ехали в аэропорт: родственник пассажиров «Тойоты», разбившейся на трассе, рассказал подробности ДТП

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области. Утром в эту пятницу, 24 января, микроавтобус «Тойота» столкнулся с автомобилем «Киа». В результате аварии пассажирка микроавтобуса умерла, ещё 5 человек были доставлены в больницу.
Редакция НГС поговорила с родственником пассажиров, которые ехали в «Тойоте». По его словам, в микроавтобусе ехали незнакомые друг с другом люди — они заказали машину, чтобы добраться из Новокузнецка в Новосибирск.
— В машине были мой родственник — ему 24 года, его сестра и две её дочки. Они из Новокузнецка ехали в аэропорт Новосибирска, в Толмачево. Собирались на родину, в Баку. Я позвонил врачу в тогучинскую больницу, он сказал, что все нормально, у моего родственника сломана какая-то кость, у остальных все в порядке, — рассказал молодой человек.
Погибшая женщина — не его родственница. Её личность ему неизвестна.
Инспектор отделения пропаганды регионального УГИБДД Константин Шкабарня сообщил, что водитель микроавтобуса нарушил правила перевозки пассажиров — в «Тойоте Вокси» можно перевозить максимум 7 пассажиров, а в машине их было 8. Более того, детей везли без автокресел. Стаж водителя микроавтобуса составлял меньше одного года.
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