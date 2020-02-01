Мёд: инструкция по употреблению. Как правильно лечить простуду, чтобы не навредить

При простуде мёд можно есть вприкуску, если не болит горло Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

Сезон простуд в самом разгаре. Как быстро помочь своему организму справиться с простудой и вирусом, если они застигли врасплох? Первое, что приходит на ум, — это стакан горячего чая или молока с мёдом. Но здесь важно не «перегреть», иначе вместо выздоровления есть риск получить отравление. Разбираемся, как правильно употреблять мёд в лечебных целях, а кому он и вовсе противопоказан. Природное противовоспалительное

Уже ни для кого не секрет, что при ОРВИ не следует самостоятельно пить «противовирусные» и антибиотики. Лучше обратиться к врачу, который назначит грамотное лечение. Но если времени совсем нет и не хочется надолго выпадать из привычного ритма жизни, натуральный мёд может стать отличным помощником при сухом кашле, снять воспаление и укрепить иммунитет. Главное — употреблять его правильно.



Первое, о чем важно помнить, — мёд не выносит высоких температур. При нагревании свыше 40 ºС мёд меняет свою структуру, в результате в нём образуется оксиметилфурфурол. А если нагреть мёд свыше 50 ºС , он и вовсе потеряет практически все полезные свойства.

— Употреблять мёд с горячим чаем или горячим молоком лучше вприкуску. Если же хочется вмешать его в напиток, нагревать можно только до 40 ºС , чтобы избежать образования вредных веществ, — рассказал председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалёв. — Что касается хранения меда, оптимальная температура — +8 ºС . Если соблюдать температурный режим, мёд может храниться очень долго, не теряя полезных качеств.

Мёд можно добавлять в тёплый чай, а еще лучше — в молоко Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

Стоит отметить, что «страшилки» относительно вредности оксиметилфурфурола в мёде сильно преувеличены, если употреблять его в разумном количестве. Оксиметилфурфурол образуется при нагревании углеводных соединений, в данном случае — фруктозы, в кислой среде. ГОСТ ограничивает допустимое содержание оксиметилфурфурола в 1 кг меда 25 мг . Со­держание оксиметилфурфурола в свежем меде близко к нулю, в перегретом — более 80 мг/кг .



Ещё в 1975 году в Институте пита­ния РАМН провели ис­следования, которые показали, что ежесуточное поступление оксиметилфурфурола в организм с пищей в количестве 2 мг на 1 кг веса не представляет для чело­века опасности. Поэтому если употреблять даже нагретый мёд в разумном количестве, вреда здоровью не будет. Например, в газированных напитках содержание оксиметилфурфурола и вовсе может достигать 300–350 мг/л .

Липовый, гречишный, акациевый...

Еще один вопрос — какой мёд из всего разнообразия сортов наиболее эффективен при простуде? Тут и врачи, и пчеловоды придерживаются единого мнения — самое главное, чтобы продукт был натуральным.

— Мёд — признанное средство в лечении и профилактике простудных заболеваний. Но необходимо помнить, что это ни в коем случае не лекарство, это продукт, который идет в дополнение к основным назначениям врача. В период ОРЗ и ОРВИ только натуральный мёд и его продукты способны оказывать положительное воздействие на организм, ускорять его выздоровление, — рассказала врач-терапевт Елена Шабунина. — К примеру, мед акации известен как хорошее общеукрепляющее, липовый обладает отхаркивающими и противовоспалительными свойствами при заболеваниях горла и бронхов. Горчичный мёд хорошо воздействует на воспалительные процессы в организме, оказывает оздоравливающее действие на дыхательную систему. А майский (ранний) мёд обладает бактерицидными и отхаркивающими свойствами.

Любой мёд полезен, если он натуральный Фото: Андрей Винников

Кстати, натуральный мёд — это не только настоящий концентрат полезных веществ, но и источник быстрых калорий, что особенно актуально при лечении простуды.

— Наш организм устроен очень умно: когда мы болеем, пропадает аппетит, чтобы организм не тратил энергию на пищеварение, — добавил пчеловод Геннадий Ковалёв. — Поэтому мёд в данном случае является не только витаминным коктейлем, но и легко усваиваемым и полезным «топливом». На его расщепление организм тратит минимум сил, а значит, энергия идет на борьбу с вирусами.

С чем сочетается мёд?

В качестве полезной добавки мёд можно принимать как сам по себе, так и в сочетании с другими продуктами.

— В период ОРВИ советую пациентам 1 столовую ложку меда растворять в теплой воде и принимать до 3 раз в сутки в течение 5–7 дней или на всем протяжении болезни, — говорит Елена Шабунина.

Есть и другие полезные и вкусные рецепты. Так, один из наиболее популярных напитков — мёд с молоком. Для его приготовления нужно немного подогреть молоко (не забываем про отметку в 40 ºС ), после чего растворить в нем мёд. Пропорции для такого полезного коктейля — 2 чайные ложки мёда на 250 мл молока.

Мёд с молоком хорошо сочетаются вместе, если не нагревать их сильно Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU

В идеале использовать нужно натуральное домашнее молоко — в нем также содержится большое количество полезных веществ. Но если отдаете предпочтение магазинному, обратите внимание на производителя и состав — синтетический напиток не обладает никакими полезными свойствами.

И не забывайте, что кипятить молоко категорически запрещается — при высокой температуре в нем разрушается до 80% витаминов и минералов.

Противопоказания и возможный вред

Не стоит забывать, что мёд и лактоза, содержащаяся в молоке, могут вызвать аллергию. Поэтому перед тем как готовить целебный напиток, стоит проконсультироваться с врачом. Злоупотребление мёдом также может вызвать развитие кожного зуда и сыпи, поэтому необходимо соблюдать меру. Суточная дозировка меда для взрослого не должна превышать 100 грамм , для детей до 14 лет — 50 грамм .

Помимо аллергии, напиток из молока и мёда имеет и другие противопоказания. Например, тем, у кого есть камни в почках, молоко с мёдом противопоказано — оно может усугубить заболевание. Людям с сахарным диабетом также нужно быть предельно осторожными: мёд — легкоусвояемый углевод, который быстро повышает уровень инсулина.

С мёдом надо быть осторожным аллергикам и диабетикам Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU