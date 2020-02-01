Мёд: инструкция по употреблению. Как правильно лечить простуду, чтобы не навредить

Сезон простуд в самом разгаре. Как быстро помочь своему организму справиться с простудой и вирусом, если они застигли врасплох? Первое, что приходит на ум, — это стакан горячего чая или молока с мёдом. Но здесь важно не «перегреть», иначе вместо выздоровления есть риск получить отравление. Разбираемся, как правильно употреблять мёд в лечебных целях, а кому он и вовсе противопоказан.
Природное противовоспалительное
Уже ни для кого не секрет, что при ОРВИ не следует самостоятельно пить «противовирусные» и антибиотики. Лучше обратиться к врачу, который назначит грамотное лечение. Но если времени совсем нет и не хочется надолго выпадать из привычного ритма жизни, натуральный мёд может стать отличным помощником при сухом кашле, снять воспаление и укрепить иммунитет. Главное — употреблять его правильно.
Первое, о чем важно помнить, — мёд не выносит высоких температур. При нагревании свыше
— Употреблять мёд с горячим чаем или горячим молоком лучше вприкуску. Если же хочется вмешать его в напиток, нагревать можно только до
Стоит отметить, что «страшилки» относительно вредности оксиметилфурфурола в мёде сильно преувеличены, если употреблять его в разумном количестве. Оксиметилфурфурол образуется при нагревании углеводных соединений, в данном случае — фруктозы, в кислой среде. ГОСТ ограничивает допустимое содержание оксиметилфурфурола в
Ещё в 1975 году в Институте питания РАМН провели исследования, которые показали, что ежесуточное поступление оксиметилфурфурола в организм с пищей в количестве
Липовый, гречишный, акациевый...
Еще один вопрос — какой мёд из всего разнообразия сортов наиболее эффективен при простуде? Тут и врачи, и пчеловоды придерживаются единого мнения — самое главное, чтобы продукт был натуральным.
— Мёд — признанное средство в лечении и профилактике простудных заболеваний. Но необходимо помнить, что это ни в коем случае не лекарство, это продукт, который идет в дополнение к основным назначениям врача. В период ОРЗ и ОРВИ только натуральный мёд и его продукты способны оказывать положительное воздействие на организм, ускорять его выздоровление, — рассказала врач-терапевт Елена Шабунина. — К примеру, мед акации известен как хорошее общеукрепляющее, липовый обладает отхаркивающими и противовоспалительными свойствами при заболеваниях горла и бронхов. Горчичный мёд хорошо воздействует на воспалительные процессы в организме, оказывает оздоравливающее действие на дыхательную систему. А майский (ранний) мёд обладает бактерицидными и отхаркивающими свойствами.
Кстати, натуральный мёд — это не только настоящий концентрат полезных веществ, но и источник быстрых калорий, что особенно актуально при лечении простуды.
— Наш организм устроен очень умно: когда мы болеем, пропадает аппетит, чтобы организм не тратил энергию на пищеварение, — добавил пчеловод Геннадий Ковалёв. — Поэтому мёд в данном случае является не только витаминным коктейлем, но и легко усваиваемым и полезным «топливом». На его расщепление организм тратит минимум сил, а значит, энергия идет на борьбу с вирусами.
С чем сочетается мёд?
В качестве полезной добавки мёд можно принимать как сам по себе, так и в сочетании с другими продуктами.
— В период ОРВИ советую пациентам
Есть и другие полезные и вкусные рецепты. Так, один из наиболее популярных напитков — мёд с молоком. Для его приготовления нужно немного подогреть молоко (не забываем про отметку в
В идеале использовать нужно натуральное домашнее молоко — в нем также содержится большое количество полезных веществ. Но если отдаете предпочтение магазинному, обратите внимание на производителя и состав — синтетический напиток не обладает никакими полезными свойствами.
И не забывайте, что кипятить молоко категорически запрещается — при высокой температуре в нем разрушается до 80% витаминов и минералов.
Противопоказания и возможный вред
Не стоит забывать, что мёд и лактоза, содержащаяся в молоке, могут вызвать аллергию. Поэтому перед тем как готовить целебный напиток, стоит проконсультироваться с врачом. Злоупотребление мёдом также может вызвать развитие кожного зуда и сыпи, поэтому необходимо соблюдать меру. Суточная дозировка меда для взрослого не должна превышать
Помимо аллергии, напиток из молока и мёда имеет и другие противопоказания. Например, тем, у кого есть камни в почках, молоко с мёдом противопоказано — оно может усугубить заболевание. Людям с сахарным диабетом также нужно быть предельно осторожными: мёд — легкоусвояемый углевод, который быстро повышает уровень инсулина.
— Не рекомендую принимать мёд аллергикам, которые остро реагируют на его составляющие — травы, пыльцу, а также людям, имеющим в анамнезе сахарный диабет, — добавила Елена Шабунина. — Что касается мнения, что мёд может раздражать слизистую и оказывать тем самым еще больший урон и без того больному горлу, советую не принимать мёд ложками, а употреблять его именно растворённым в воде — тогда вреда для горла точно не будет.
И, конечно, при приеме мёда при простуде необходимо в течение двух-трёх дней придерживаться постельного режима. При соблюдении этих простых правил шанс на скорое выздоровление существенно повышается.