Мэрия пытается снести павильоны возле ЦУМа — их владельцы уверены, что это нужно частному инвестору

Павильоны уже пытались демонтировать в 2018 году, но с тех пор они только сменили арендаторов Фото: Ольга Бурлакова

Мэрия Новосибирска опубликовала решение комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов — под снос вновь попали павильоны на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали.

Подобное решение в мэрии уже принимали осенью 2018 года. Как тогда объясняли в мэрии, застройщик торгово-выставочного центра на месте ЦУМа должен построить новый подъезд к будущему зданию. Между тем павильоны снесены не были, как до сих пор не был представлен и проект нового здания. По информации муниципального портала, разрешений на строительство на территории ЦУМа мэрия не выдавала.



Сегодня в павильонах, определённых под снос, по информации 2ГИС, работают сети фастфуда «Дядя Дёнер» и «Русские блины», бар 13 Rules, магазин «Ярмарка домашнего текстиля» и гриль-бар «Коптильня». Как рассказал корреспонденту НГС владелец одного из павильонов Владимир Мазманов, все они были установлены с разрешения властей как нестационарные объекты, а участки находятся в аренде до конца 2020 года, общая сумма платежей в городской бюджет составляет порядка 3 миллионов рублей в год.

Бизнесмен подчеркнул, что владельцы павильонов намерены обжаловать решение мэрии и при необходимости готовы обратиться в суд.



Владелец одного из павильонов говорит, что он установлен законно, а договор с мэрией действует до конца года Фото: Ольга Бурлакова

— Вопрос там в чём: какой-то частный инвестор хочет устроить там разгонную полосу при выезде с парковки ЦУМа. Там в любом случае разгонная полоса и так расширяется: если брать чуть вверх, к площади Кондратюка, там есть 3-полосное движение, а перед нашим павильоном уже почти 5-полосное получается. Куда ещё больше расширять — мне непонятно, и всем нам непонятно, — говорит Владимир Мазманов. — Если бы была нужда муниципальная, мы бы просто попросили в других местах земельные участки и перенесли бы в другое место. А так как там частный инвестор, мы мешаем ему, то пускай он нам оплатит все расходы, связанные с нашими павильонами, и мы добровольно всё уберём.

