Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске: температура выше нормы и метели

Как объяснил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, сейчас продолжается бурный перенос воздушных масс с запада и с юго-запада, поэтому температура существенно выше нормы: на 8-15 градусов. Это движение происходит на фоне атмосферных фронтов и циклонической циркуляции, поэтому в области осадки и ветер до 15–20 м/с. По словам Ягудина, такая ситуация сохранится в ближайшие дни.

На выходных новосибирцев ожидает теплая погода — температура в городе не опустится ниже –7 градусов.

— В ближайшие сутки осадки могут быть с мокрым снегом, метелями, снежными заносами. Сегодня ночью по области ожидается 1-6 градусов мороза, завтра днем от 0 до –5 градусов. 26 января будет небольшое понижение температуры, но всё равно на фоне снегопадов. Температура понизится до –7 ... –15 градусов, местами до –20. Дневные температуры 26 января: –6... –11 градусов, а 27 снова повышение до –1... –6 градусов, — рассказал Ягудин.

Кроме того, ожидается ветер в порывах до 23 м/с и метели.



Во вторник и среду снегопады и ветер будет слабеть, а температура к среде понизится до –10... –15 градусов, местами –20 градусов.

В Новосибирске сегодня ночью ожидается около 3 градусов мороза, днем –1. Завтра днем ожидается 7 градусов мороза, 27 января –4 градуса днем.

.



Сегодня сотрудники Госавтоинспекции предупредили новосибирцев об опасной ситуации на дороге из-за непогоды.