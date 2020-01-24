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В обувных магазинах начали выдавать посылки Сбербанка, «Озона» и «Почты России»

Теперь там можно забрать свою технику, косметику, книги и одежду

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В магазинах сети «Обувь России» теперь можно забирать посылки Сберлогистики

В магазинах сети «Обувь России» теперь можно забирать посылки Сберлогистики

Дочерняя компания Сбербанка — Сберлогистика — и группа компаний «Обувь России» договорились принимать и отправлять посылки новосибирцев в обувных магазинах сети.

В каких магазинах выдают посылки

Как сообщили в Сберлогистике, в рамках партнерства «Обувь России» будет не только выдавать посылки, но и принимать отправления от частных клиентов. В проекте участвуют более 600 точек сети «Обувь России», треть из которых уже подключена в тестовом режиме на выдачу посылок во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми и Уфе.

В «Обуви России» рассказали, что пункты выдачи заказов в Новосибирске уже располагаются в 19 магазинах компании, работающих под брендами Westfalika, «Пешеход» и Rossita. Пока здесь только выдают посылки, приём отправлений намерены запустить в первом квартале 2020 года.

— Мы идем по пути создания крупнейшей в России сети пунктов приема и выдачи посылок. Нам важно быть ближе к нашим клиентам, в удобных проходных местах, — заявил гендиректор Сберлогистики Сергей Малышев, добавив, что компания активно развивает партнерство с сетевыми ритейлерами по всей стране.

В свою очередь обувной компании доставка посылок помогает привлекать покупателей, увеличивая трафик и кросс-продажи — клиент, который приходит за посылкой, может купить и что-то в самом обувном магазине. Также «Обувь России» получает комиссию за выдачу посылок и прием возвратов. Детали сделки Сберлогистика и «Обувь России» не раскрыли.

Что и в каких магазинах можно заказать с доставкой в обувной

Как пояснили в Сберлогистике, они будут доставлять до магазинов сети «Обувь России» заказы из интернет-магазинов и посылки частных клиентов. Это может быть всё что угодно — текстиль, обувь, бытовая техника и химия, косметика, книги. В частности, компания работает с маркетплейсом «Беру», такими известными интернет-площадками, как «Леомакс», «Грин Мама», Spop&Show, «М.Видео» и многими другими.

Технически посылки будут приниматься и выдаваться на кассе. Размещать постаматы в «Обуви России» пока не планируют.

Осенью 2019 года ритейлер также договорился о выдаче заказов компании OZON и стал выдавать посылки «Почты России». По данным «Обуви России», за время сотрудничества с OZON с августа 2019 года они выдали 100 тысяч посылок, из них 20 тысяч в Новосибирске.

Как рассказала замдиректора по связям с общественностью компании «Обувь России» Наталья Паули, они развивают проект «Пункты выдачи заказов» на базе своих магазинов с ноября 2018 года.

— Сейчас мы сотрудничаем с 8 партнерами — логистическими операторами PickPoint, DPD, Boxberry, Hermes, ПЭК, «Почта России», Сберлогистика и онлайн-ритейлером OZON. Всего открыто более 1700 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на базе наших магазинов. Проект является частью интеграции нашей компании в логистическую инфраструктуру рынка e-commerce, — прокомментировала Наталья Паули.

ООО «Сберлогистика» — компания экосистемы Сбербанка. Развивает крупнейшую в России сеть приема и выдачи посылок (15 000 точек) и предлагает курьерскую доставку в 465 населенных пунктах на основе партнерских сетей. ГК «Обувь России» управляет 906 магазинами (173 по франшизе) под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-tep, all.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. В октябре 2017 года «Обувь России» вышла на биржу и привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO, став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. В 2018 году выручка составила 11,55 млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб., EBITDA — 2,86 млрд руб.

Новосибирцы стали в 2 раза чаще получать посылки из Китая

Параллельно с этим новосибирская таможня зафиксировала рекордный рост международных почтовых отправлений — в 2019 году они проконтролировали 47 миллионов посылок, это в два раза больше, чем за 2018 год. Преобладающая часть посылок прибыла из интернет-магазинов Китая. 90% — это мелкие пакеты, средняя стоимость товаров в которых не превышает 15 евро. Сами новосибирцы отправили на экспорт в 18 раз больше посылок — оформили 1370 почтовых электронных таможенных деклараций. Такой рост специалисты связывают с упрощением процедуры таможенного декларирования экспортируемых товаров.

НГС ищет героев — новосибирцев, которые успешно отправляют свои товары почтой за границу. Если вы делаете уникальные украшения, одежду, обувь или занимаетесь редким ремеслом, востребованным за рубежом, ждём ваши истории и контакты для связи на news@ngs.ru с пометкой «Новосибирцы для всего мира». Либо свяжитесь с журналистом через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 982 781–74–07.

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обувной магазинпочтапосылкиСберлогистикаOzon
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КОММЕНТАРИИ (27)

24 янв 2020 в 13:56

Совсем уже сбрендили. На почте крупами и солеными огурцами пытаются торговать, в обувных посылки выдают... Нет бы каждому свое дело нормально научиться делать. Что следующее? Пивной бар в детском саду? А чО?! Папы чаще за детьми будут приходить.

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24 янв 2020 в 13:53

Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник. (с)

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24 янв 2020 в 14:02

На Почте России кетчуп и постное масло, в обувном посылки...ето какой-то квест??