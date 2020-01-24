В обувных магазинах начали выдавать посылки Сбербанка, «Озона» и «Почты России»

Как сообщили в Сберлогистике, в рамках партнерства «Обувь России» будет не только выдавать посылки, но и принимать отправления от частных клиентов. В проекте участвуют более 600 точек сети «Обувь России», треть из которых уже подключена в тестовом режиме на выдачу посылок во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми и Уфе.

В «Обуви России» рассказали, что пункты выдачи заказов в Новосибирске уже располагаются в 19 магазинах компании, работающих под брендами Westfalika, «Пешеход» и Rossita. Пока здесь только выдают посылки, приём отправлений намерены запустить в первом квартале 2020 года.



— Мы идем по пути создания крупнейшей в России сети пунктов приема и выдачи посылок. Нам важно быть ближе к нашим клиентам, в удобных проходных местах, — заявил гендиректор Сберлогистики Сергей Малышев, добавив, что компания активно развивает партнерство с сетевыми ритейлерами по всей стране.



В свою очередь обувной компании доставка посылок помогает привлекать покупателей, увеличивая трафик и кросс-продажи — клиент, который приходит за посылкой, может купить и что-то в самом обувном магазине. Также «Обувь России» получает комиссию за выдачу посылок и прием возвратов. Детали сделки Сберлогистика и «Обувь России» не раскрыли.



Что и в каких магазинах можно заказать с доставкой в обувной



Как пояснили в Сберлогистике, они будут доставлять до магазинов сети «Обувь России» заказы из интернет-магазинов и посылки частных клиентов. Это может быть всё что угодно — текстиль, обувь, бытовая техника и химия, косметика, книги. В частности, компания работает с маркетплейсом «Беру», такими известными интернет-площадками, как «Леомакс», «Грин Мама», Spop&Show, «М.Видео» и многими другими.

