24 января пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 61.95
eur 68.69
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 61.95
eur 68.69

Все новости

Все новости
Криминал

Мать-одиночка из Новосибирска, воспитывающая шестерых детей, обманывала кассиров при помощи ловкости рук

Когда её поймали, она объяснила, что пошла на преступление из-за нехватки денег

6 857
84 Обсудить

Поделиться

Женщине удалось обмануть кассира в магазине и в кафе

Женщине удалось обмануть кассира в магазине и в кафе

На этой неделе, 22 января, вынесли приговор жительнице Новосибирска, которая обманула кассиров на 9000 рублей при помощи ловкости рук. Женщину признали виновной по двум эпизодам мошенничества — ей удалось обмануть продавцов и не заплатить за покупки. 

— 30 апреля 2019 года, около 17 часов, она находилась в продуктовом магазине, прошла к кассовой зоне, достала из кошелька купюру номиналом 5000 и продемонстрировала кассиру в качестве оплаты за приобретенные продукты. Затем не передала деньги кассиру, а начала отвлекать разговорами, переложила купюру между пальцами и кошельком. Пока кассир отсчитывал сдачу, она предложила мелкие монеты, чтобы кассиру было удобнее рассчитаться с ней, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Вероника Сафронова. 

Пока кассир пересчитывал монеты, покупательница спрятала купюру в кошелек. Кассир передал ей 4800 рублей сдачи и две пачки сигарет, после чего женщина ушла из магазина. 

Второй случай произошел в кафе-бистро магазина «ИКЕА» в мае 2019-го. Женщина работала по той же схеме — показала пятитысячную купюру кассиру, затем отвлекла его разговорами и предложила мелкие монеты.

— Убедившись, что кассир сосредоточился на расчете, убрала денежную купюру обратно себе в кошелек. Ей сдали сдачу в размере 4840 рублей, она забрала деньги с продуктами и скрылась. Распорядилась похищенным по своему усмотрению, — рассказала Вероника Сафронова.

В «ИКЕА» информацию об инциденте подтвердили и сообщили, что сразу после обнаружения передали все данные в правоохранительные органы. 

По словам помощника прокурора, женщина признала вину и объяснила поступок трудным материальным положением. Кроме того, она одна воспитывает 6 маленьких детей. 

Подсудимую признали виновной по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Накануне с мошенничеством столкнулась сибирячка Марина Пак. Девушка откликнулась на вакансию курьера интернет-магазина, продающего украшения. По её словам, при трудоустройстве ей сообщили, что вместо доставки нужно будет заниматься распространением. А в первый рабочий день предложили пойти в городскую клиническую поликлинику № 1 на Серебренниковской, 42 и предлагать пациентам приобрести украшения под видом целебных.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

мошенничествопрокуратурасуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (84)

Костя
24 янв 2020 в 14:59

Полюбас цыганка. Не люблю цыган, хоть убейте.

Фото пользователя
24 янв 2020 в 15:00

Надеюсь дали год УСЛОВНО. Шестеро детей не могли оставить без матери.

Любопытный
24 янв 2020 в 14:59

Ну это ловкостью рук назвать трудно.
Я хоть отрицательно отношусь к слову РСП, но вот тут любопытно, это дети от одного мужа?
Или от разных? Была ли она в браке вообще?
А прикрываться детьми, будучи одной, можно только вдове.
А иначе возникает вопрос, а нафига ты столько нарожала?