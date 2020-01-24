Мать-одиночка из Новосибирска, воспитывающая шестерых детей, обманывала кассиров при помощи ловкости рук

На этой неделе, 22 января, вынесли приговор жительнице Новосибирска, которая обманула кассиров на 9000 рублей при помощи ловкости рук. Женщину признали виновной по двум эпизодам мошенничества — ей удалось обмануть продавцов и не заплатить за покупки.
— 30 апреля 2019 года, около 17 часов, она находилась в продуктовом магазине, прошла к кассовой зоне, достала из кошелька купюру номиналом 5000 и продемонстрировала кассиру в качестве оплаты за приобретенные продукты. Затем не передала деньги кассиру, а начала отвлекать разговорами, переложила купюру между пальцами и кошельком. Пока кассир отсчитывал сдачу, она предложила мелкие монеты, чтобы кассиру было удобнее рассчитаться с ней, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Вероника Сафронова.
Пока кассир пересчитывал монеты, покупательница спрятала купюру в кошелек. Кассир передал ей 4800 рублей сдачи и две пачки сигарет, после чего женщина ушла из магазина.
Второй случай произошел в кафе-бистро магазина «ИКЕА» в мае 2019-го. Женщина работала по той же схеме — показала пятитысячную купюру кассиру, затем отвлекла его разговорами и предложила мелкие монеты.
— Убедившись, что кассир сосредоточился на расчете, убрала денежную купюру обратно себе в кошелек. Ей сдали сдачу в размере 4840 рублей, она забрала деньги с продуктами и скрылась. Распорядилась похищенным по своему усмотрению, — рассказала Вероника Сафронова.
В «ИКЕА» информацию об инциденте подтвердили и сообщили, что сразу после обнаружения передали все данные в правоохранительные органы.
По словам помощника прокурора, женщина признала вину и объяснила поступок трудным материальным положением. Кроме того, она одна воспитывает 6 маленьких детей.
Подсудимую признали виновной по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год.
Накануне с мошенничеством столкнулась сибирячка Марина Пак. Девушка откликнулась на вакансию курьера интернет-магазина, продающего украшения. По её словам, при трудоустройстве ей сообщили, что вместо доставки нужно будет заниматься распространением. А в первый рабочий день предложили пойти в городскую клиническую поликлинику