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Происшествия

Последствия аварии на трассе под Новосибирском с двумя машинами: ДТП оказалось смертельным

В аварии одна погибшая и пять пострадавших, среди них есть и дети

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Авария случилась рано утром&nbsp;

Авария случилась рано утром 

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали о последствиях ДТП в Тогучинском районе, где столкнулись две иномарки. Оказалось, что одна из пассажирок погибла, ещё 5 человек с травмами доставлены в больницу. 

В аварию попали автомобили «Тойота Вокси» и «Кия Спортаж». За рулем «Тойоты» был 24-летний водитель со стажем вождения меньше года. За рулем «Киа» был 30-летний мужчина. 

— В результате происшествия погибла 38-летняя женщина — пассажир «Тойоты», с различными травмами в больницу доставлены 5 человек, в том числе 3 детей. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Водитель «Киа» двигался&nbsp;во встречном направлении

Водитель «Киа» двигался во встречном направлении

ДТП произошло сегодня утром. Два седана столкнулись на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий.

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гибддмвдавария с погибшим
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КОММЕНТАРИИ (7)

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24 янв 2020 в 12:44

Вот бы я со стажем вождения меньше года поехал бы в снегопад по гололеду межгород! Нужно делать как в США - там есть ограничения для водителей с малым стажем вождения, в разных штатах разные - где-то нельзя возить первый год пассажиров, где-то ездить в темное время суток, где-то более строгие ограничения по скорости...

24 янв 2020 в 12:49

Хорошо летел... Вот только не долетел.

Фото пользователя
24 янв 2020 в 12:43

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чего обсуждать?