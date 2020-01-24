Последствия аварии на трассе под Новосибирском с двумя машинами: ДТП оказалось смертельным

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали о последствиях ДТП в Тогучинском районе, где столкнулись две иномарки. Оказалось, что одна из пассажирок погибла, ещё 5 человек с травмами доставлены в больницу.

В аварию попали автомобили «Тойота Вокси» и «Кия Спортаж». За рулем «Тойоты» был 24-летний водитель со стажем вождения меньше года. За рулем «Киа» был 30-летний мужчина.



— В результате происшествия погибла 38-летняя женщина — пассажир «Тойоты», с различными травмами в больницу доставлены 5 человек, в том числе 3 детей. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.