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Криминал

Новосибирец с ружьём открыл стрельбу у себя в квартире на Первомайке

Мужчина выстрелил в дверь, к нему приехала полиция

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Сейчас полиция выясняет, почему мужчина выстрелил в дверь

Сейчас полиция выясняет, почему мужчина выстрелил в дверь

Сегодня, 24 января, новосибирец устроил стрельбу в своей квартире на улице Берёзовой в Первомайском районе — сейчас на месте работает полиция.

Сообщение о происшествии в полицию поступило около 10 утра.

— В полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, сейчас там работает следственно-оперативная группа. Изъяли зарегистрированное охотничье ружьё, которое принадлежит стрелявшему. Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, выстрелил во входную дверь. Никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина был без внешних признаков опьянения, сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Стрелявшего доставят в отдел полиции и опросят. В МВД добавили, что мужчина живёт один.

НГС рассказывал о мужчине, который украл шампанское из «Пятёрочки». Директора, который погнался за ним, ранили из пистолета.

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ружьёПервомайский районполиция
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КОММЕНТАРИИ (5)

Пушистый хвост
24 янв 2020 в 12:32

НГС, как может носитель информации допускать столько ошибок в своих текстах? Или вы считаете, что сюда за новостями города заходят безграмотные люди?
Возьмите уже специалистов к себе в штат, хватит надеяться на студентов НГПУ.

Гость
24 янв 2020 в 12:36

Помню подобный случай был лет двадцать назад.
Мужик- охотник достал ружьё, решил его почистить.
Взвел курки и нажал на курок.Расфигачил весь сервант.
Потом сам не мог объяснить, почему ружьё заряженное стояло в сейфе, нафига он его взводил и нафига нажал на спуск.
Ему потом супруга память сковородкой восстанавливала.

ужас
24 янв 2020 в 12:29

как только все эти "охотники", психиатров проходят ???