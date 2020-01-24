Новосибирец с ружьём открыл стрельбу у себя в квартире на Первомайке

Сейчас полиция выясняет, почему мужчина выстрелил в дверь

Сегодня, 24 января, новосибирец устроил стрельбу в своей квартире на улице Берёзовой в Первомайском районе — сейчас на месте работает полиция.



Сообщение о происшествии в полицию поступило около 10 утра.

— В полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, сейчас там работает следственно-оперативная группа. Изъяли зарегистрированное охотничье ружьё, которое принадлежит стрелявшему. Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, выстрелил во входную дверь. Никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

