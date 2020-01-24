Новосибирец с ружьём открыл стрельбу у себя в квартире на Первомайке

Сегодня, 24 января, новосибирец устроил стрельбу в своей квартире на улице Берёзовой в Первомайском районе — сейчас на месте работает полиция.
Сообщение о происшествии в полицию поступило около 10 утра.
— В полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, сейчас там работает следственно-оперативная группа. Изъяли зарегистрированное охотничье ружьё, которое принадлежит стрелявшему. Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, выстрелил во входную дверь. Никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчина был без внешних признаков опьянения, сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Стрелявшего доставят в отдел полиции и опросят. В МВД добавили, что мужчина живёт один.
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