«Там порядка 7000 гектаров»: 40 новосибирцев потребовали от властей вернуть земли и раздать их льготникам

В эту пятницу, 24 января, около 40 льготников провели пикет возле здания администрации Новосибирского района.



Среди участников — новосибирские ветераны локальных войн и многодетные. Собравшиеся потребовали от нового главы района вернуть земельные участки, которые, по их мнению, были выделены ранее с нарушениями, и раздать их льготникам.

— Необходимо вернуть земли в государственную собственность и раздать их льготным категориям граждан, которые стоят на очереди. Это продолжение истории с бывшим главой Новосибирского района Василием Борматовым. По нашим оценочным суждениям, там порядка 7000 гектаров. Это позволит закрыть всю очередь льготников Новосибирской области. Мы требуем от нового руководства района Андрея Михайлова, которого поставили первые лица области для наведения порядка, чтобы он провёл ревизию и вернул земли для дальнейшего выделения их льготникам, — сообщил корреспонденту НГС организатор пикета Владимир Кириллов.

