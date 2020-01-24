«Там порядка 7000 гектаров»: 40 новосибирцев потребовали от властей вернуть земли и раздать их льготникам

В эту пятницу, 24 января, около 40 льготников провели пикет возле здания администрации Новосибирского района.
Среди участников — новосибирские ветераны локальных войн и многодетные. Собравшиеся потребовали от нового главы района вернуть земельные участки, которые, по их мнению, были выделены ранее с нарушениями, и раздать их льготникам.
— Необходимо вернуть земли в государственную собственность и раздать их льготным категориям граждан, которые стоят на очереди. Это продолжение истории с бывшим главой Новосибирского района Василием Борматовым. По нашим оценочным суждениям, там порядка 7000 гектаров. Это позволит закрыть всю очередь льготников Новосибирской области. Мы требуем от нового руководства района Андрея Михайлова, которого поставили первые лица области для наведения порядка, чтобы он провёл ревизию и вернул земли для дальнейшего выделения их льготникам, — сообщил корреспонденту НГС организатор пикета Владимир Кириллов.
По словам Владимира Кириллова, ранее они с таким же требованием неоднократно обращались к предыдущему главе Новосибирского района Александру Соболевскому, который в своё время сменил Василия Борматова.
Александр Соболевский руководил новосибирским филиалом Россельхозбанка, был замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, а в 2018 году стал главой Новосибирского района, сменив Борматова.
Василий Борматов, как заметили корреспонденту НГС в областной прокуратуре в 2018 году, не мог стать подсудимым из-за прошедшего трёхлетнего срока исковой давности. В администрации Новосибирского района корреспонденту НГС тогда поясняли, что в прокуратуре неверно выразились, так как все выявленные нарушения произошли ещё до того, как Борматов стал главой района.