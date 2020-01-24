24 января пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 61.95
eur 68.69
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 61.95
eur 68.69

Все новости

Все новости
Происшествия

Мать и 5-летний сын погибли на пожаре в Кировском районе

Пожар случился рано утром

2 244
4 Обсудить

Поделиться

На тушении задействовали 23 человека и 6 единиц техники

На тушении задействовали 23 человека и 6 единиц техники

Вчера, 23 января, около 7 часов утра в СНТ «Волна-1» Кировского района сгорел дом и сарай — в пожаре погибли 41-летняя женщина и её 5-летний сын. 

— По данному факту следователем следственного отдела по городу Оби следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки, — говорится в сообщении СК.

Точную причину пожара установят в ходе пожарно-технической экспертизы. 

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 5:35. Когда спасатели прибыли на место, дом и сарай полностью были в огне, был сильный ветер. 

— Открытое горение ликвидировали в 6:54. Площадь более 100 квадратных метров. Задействовали 23 человека, 6 единиц техники, так как тушили подвозом воды, — рассказал Павел Винаков. 

Утром 15 января в Барабинске произошла трагедия — в пожаре погибли 6-летняя девочка и её отец. В живых осталась только Анжела — мать и супруга. НГС встретился и поговорил с женщиной.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

мчсскпожарспасатели
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

24 янв 2020 в 12:30

Пятилетний сын мог бы и о сорокалетней матери позаботиться.
Но пять лет для сына мало, а сорок лет для мамы много.

Гость
24 янв 2020 в 12:13

И что тут обсуждать? Надо закрывать комментарии к таким новостям.

24 янв 2020 в 12:34

За отсутствие пожарных извещателей д.б. ОГРОМНЫЕ ШТРАФЫ!! И сразу 50000 рублей. За повторное 500000 или недвижимость должна просто изыматься!! Да, меры драконовские!! Но наши бездари по-другому НЕ ПОНИМАЮТ!!!