Мать и 5-летний сын погибли на пожаре в Кировском районе

— По данному факту следователем следственного отдела по городу Оби следственного управления СКР по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки, — говорится в сообщении СК.

Вчера, 23 января, около 7 часов утра в СНТ «Волна-1» Кировского района сгорел дом и сарай — в пожаре погибли 41-летняя женщина и её 5-летний сын.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 5:35. Когда спасатели прибыли на место, дом и сарай полностью были в огне, был сильный ветер.

— Открытое горение ликвидировали в 6:54. Площадь более 100 квадратных метров. Задействовали 23 человека, 6 единиц техники, так как тушили подвозом воды, — рассказал Павел Винаков.

Утром 15 января в Барабинске произошла трагедия — в пожаре погибли 6-летняя девочка и её отец. В живых осталась только Анжела — мать и супруга. НГС встретился и поговорил с женщиной.

