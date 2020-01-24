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Криминал

Крупную партию наркотиков под видом лекарств пытался провезти в Новосибирск водитель пассажирского автобуса

Автобус следовал из Казахстана

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Сильнодействующие вещества хранились под видом капсул

Сильнодействующие вещества хранились под видом капсул

Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Караганды (Казахстан) в Новосибирск, пытался провезти крупную партию сильнодействующих веществ — его задержали пограничники. 

— При проведении оперативно-разыскного мероприятия в пассажирском автобусе, следовавшем из г. Караганды Республики Казахстан, был обнаружен пакет с находящимися внутри коробками производства Китая, похожими на упаковки медицинских препаратов. Коробки были изъяты и направлены на экспертизу, — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

По заключению экспертов-криминалистов, в коробках находились капсулы, содержащие «сибутрамин» — его общая масса в капсулах составила 154,98 грамм. Крупный размер этого вещества начинается от 0,5 грамм.

Выяснилось, что груз был передан водителю автобуса и предназначался гражданину России. 

— Подозреваемый в совершении преступления явился с повинной и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, — рассказали в управлении. 

На коробках «лекарств»&nbsp;страной производства был указан Китай

На коробках «лекарств» страной производства был указан Китай

В декабре Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам банду продавцов синтетических наркотиков. По информации полиции, группа работала во Владивостоке, Омске, Московской и Новосибирской областях.

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веществафсбпограничникиказахстан
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КОММЕНТАРИИ (33)

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24 янв 2020 в 10:28

Сибутрамин препарат для снижения массы тела и контроля аппетита. Не одному жирдяю в своё время помогал прийти в форму

Сергей
24 янв 2020 в 10:49

Но вот даже wiki пишет "Сибутрамин — анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела."
Препарат имеет приличные побочные эффекты и по этой причине во многих странах его оборот ограничен (именно ограничен, а не запрещен). Но это никак не наркотик. у нас же все валят под одну гребенку.

cerb
24 янв 2020 в 10:46

для особо одаренных - можно и морфий по рецепту купить (или тоже не "наркотик"?)
ну и, из вики:
"термин «наркотик» зачастую используется в медицинской и юридической литературе и документации в расширенном значении, обозначая все запрещённые психоактивные вещества вне зависимости от их фармакологии.."