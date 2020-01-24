Крупную партию наркотиков под видом лекарств пытался провезти в Новосибирск водитель пассажирского автобуса

— При проведении оперативно-разыскного мероприятия в пассажирском автобусе, следовавшем из г. Караганды Республики Казахстан, был обнаружен пакет с находящимися внутри коробками производства Китая, похожими на упаковки медицинских препаратов. Коробки были изъяты и направлены на экспертизу, — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Караганды (Казахстан) в Новосибирск, пытался провезти крупную партию сильнодействующих веществ — его задержали пограничники.

По заключению экспертов-криминалистов, в коробках находились капсулы, содержащие «сибутрамин» — его общая масса в капсулах составила 154,98 грамм. Крупный размер этого вещества начинается от 0,5 грамм.

Выяснилось, что груз был передан водителю автобуса и предназначался гражданину России.

— Подозреваемый в совершении преступления явился с повинной и признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, — рассказали в управлении.

