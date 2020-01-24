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Дороги и транспорт

Инспекторы ГИБДД предупредили новосибирцев об опасной ситуации на дороге из-за непогоды

На дорогах возможны снежные заносы

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Водителям рекомендуют снижать скорость движения

Водителям рекомендуют снижать скорость движения

Госавтоинспекция Новосибирской области предупредила водителей о возможных снежных заносах сегодня, 24 января. 

— Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области рекомендуют водителям в условиях непогоды снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла. Пассажирам также следить за дорогой и предупреждать водителя  о возможной  опасности. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части и на тротуарах, — говорится в сообщении ГИБДД. 

В ГИБДД добавили, что в условиях недостаточной видимости водителям нужно сохранять дистанцию с движущимся впереди машинами. 

Кроме того, вчера ГУ МЧС по Новосибирской области рекомендовало воздержаться от поездок в соседние регионы, где ожидается ухудшение погоды. 

— По данным синоптиков, до конца недели в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается сильный снег, усиление ветра, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы, гололедные явления. Если в трёх областях ожидается усиление ветра местами до 20–22 метров в секунду, то в Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируется порывы ветра до 27 метров в секунду, а по высокогорью республики — до 32, — указано на сайте МЧС. 

Ранее НГС писал, что на эту пятницу ожидаются осадки, метели и порывистый ветер с усилением до 22 м/с. Ночные температуры составят 3–5 градусов мороза, днём — около нуля.

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снегосадкиметельплохая видимость
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КОММЕНТАРИИ (15)

24 янв 2020 в 09:43

Да хоть запредупреждайся, владельцев японохлама врядли это остановит, у них же машины освещённые самим императором.

Гость
24 янв 2020 в 09:44

Я вот за рулём почти 40 лет.
И могу сказать, что не смотря на любые предупреждения и просьбы отказаться от поездок, ВСЕГДА находятся ,,профи,, которые забьют на всё и на погоду и на скорость и на знаки.Они всегда уверены, что всё это для лохов, их это не касается, они бессмертные.
И даже смерть одного из таких, не остановит других.
Они просто отнесут его или её в категорию лохов.

24 янв 2020 в 10:19

Едешь по загородной дороге на приличной машине с многочисленными "помогайками", на хорошей зимней резине, умудренный 32-х летним опытом, а тебя со свистом обгоняют "шумахеры" на заднеприводных жигулях, о техническом состоянии которых можно судить по кривому ржавому кузову и полуисправной светотехнике.