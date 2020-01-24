Инспекторы ГИБДД предупредили новосибирцев об опасной ситуации на дороге из-за непогоды

— Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области рекомендуют водителям в условиях непогоды снижать скорость движения, не совершать лишних перестроений и обгонов, не допускать запотевания лобового стекла. Пассажирам также следить за дорогой и предупреждать водителя о возможной опасности. Пешеходам следует быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части и на тротуарах, — говорится в сообщении ГИБДД.

В ГИБДД добавили, что в условиях недостаточной видимости водителям нужно сохранять дистанцию с движущимся впереди машинами.

Кроме того, вчера ГУ МЧС по Новосибирской области рекомендовало воздержаться от поездок в соседние регионы, где ожидается ухудшение погоды.

— По данным синоптиков, до конца недели в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается сильный снег, усиление ветра, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы, гололедные явления. Если в трёх областях ожидается усиление ветра местами до 20–22 метров в секунду, то в Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируется порывы ветра до 27 метров в секунду, а по высокогорью республики — до 32, — указано на сайте МЧС.



Ранее НГС писал, что на эту пятницу ожидаются осадки, метели и порывистый ветер с усилением до 22 м/с. Ночные температуры составят 3–5 градусов мороза, днём — около нуля.