Пять человек пострадали в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском

В пятницу, 24 января, около 5 часов утра на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий столкнулись два седана, есть пострадавшие.

Сообщение об этом поступило в службу «112» в 5:33. Свидетели рассказали, что в аварии пострадали 5 человек, позже эту информацию подтвердили сотрудники скорой помощи:

— Произошло ДТП, пострадали 5 человек. По уточненной информации, пострадали мужчина, две женщины и ребенок, — рассказали в службе.

В ОГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району корреспонденту НГС подтвердили, что в аварии пострадали 5 человек. Там же уточнили, что на место выехал экипаж.