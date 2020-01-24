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Происшествия

Пять человек пострадали в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском

На место выехал экипаж ГИБДД и скорая помощь

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Авария произошла рано утром

Авария произошла рано утром

В пятницу, 24 января, около 5 часов утра на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий столкнулись два седана, есть пострадавшие. 

Сообщение об этом поступило в службу «112» в 5:33. Свидетели рассказали, что в аварии пострадали 5 человек, позже эту информацию подтвердили сотрудники скорой помощи:

— Произошло ДТП, пострадали 5 человек. По уточненной информации, пострадали мужчина, две женщины и ребенок, — рассказали в службе.

В ОГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району корреспонденту НГС подтвердили, что в аварии пострадали 5 человек. Там же уточнили, что на место выехал экипаж. 

Если вы стали свидетелем или участником этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Днем 17 января поступило сообщение о массовой аварии на 1413-м километре коченевской трассы. Сначала очевидцы сообщали, что в неё попали минимум 10 автомобилей. Позже стало известно, что на дороге случилось три ДТП на расстоянии трёх километров друг от друга, в одном из них погиб мужчина. Мы следили за проишествием в онлайн-трансляции. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

Фолий
24 янв 2020 в 08:24

фото с закатом к чему?
в 5 утра темень непролазная

Фото пользователя
24 янв 2020 в 08:24

Между дергаусово и агафонихой, там скользко и переметы

Гость
24 янв 2020 в 08:16

Погода нормальная, видимость неплохая.Время утро, большого потока транспорта нет.
На вскидку это где то в районе Владимировки, а там дорога нормальная.
КАК?