Пять человек пострадали в утреннем ДТП на трассе под Новосибирском

В пятницу, 24 января, около 5 часов утра на 86-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий столкнулись два седана, есть пострадавшие.
Сообщение об этом поступило в службу «112» в 5:33. Свидетели рассказали, что в аварии пострадали 5 человек, позже эту информацию подтвердили сотрудники скорой помощи:
— Произошло ДТП, пострадали 5 человек. По уточненной информации, пострадали мужчина, две женщины и ребенок, — рассказали в службе.
В ОГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району корреспонденту НГС подтвердили, что в аварии пострадали 5 человек. Там же уточнили, что на место выехал экипаж.
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Днем 17 января поступило сообщение о массовой аварии на 1413-м километре коченевской трассы. Сначала очевидцы сообщали, что в неё попали минимум 10 автомобилей. Позже стало известно, что на дороге случилось три ДТП на расстоянии трёх километров друг от друга, в одном из них погиб мужчина. Мы следили за проишествием в онлайн-трансляции.