В Калининском районе водитель Hyundai Tuscon наехал на подростка

Днем 23 января в 15:00 на улице Дунаевского, 3, водитель 1986 года рождения сбил подростка.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик-пешеход 2008 года рождения, который, по предварительной информации, с переломом позвоночника доставлен в больницу НИИТО, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

На прошлой неделе произошел подобный инцидент — в Октябрьском районе водитель Toyota Opa наехал на подростка. Мальчик также шел не по пешеходному переходу. У него сломан позвоночник.