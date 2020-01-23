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Происшествия

В Калининском районе водитель Hyundai Tuscon наехал на подростка

По предварительным данным, у ребенка перелом позвоночника

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По предварительной информации, мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

По предварительной информации, мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода

Днем 23 января в 15:00 на улице Дунаевского, 3, водитель 1986 года рождения сбил подростка. 

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний мальчик-пешеход 2008 года рождения, который, по предварительной информации, с переломом позвоночника доставлен в больницу НИИТО, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. 

На прошлой неделе произошел подобный инцидент — в Октябрьском районе водитель Toyota Opa наехал на подростка. Мальчик также шел не по пешеходному переходу. У него сломан позвоночник.

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Наезд на пешеходав ДТП пострадал подросток
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КОММЕНТАРИИ (7)

пенсионерка
23 янв 2020 в 20:54

Пусть родители подростка взыскивают с водителя за лечение + моральный вред.

Фолий
23 янв 2020 в 20:56

судя по фото внутриквартальный проезд
как такое возможно? вотсапщик очередной, вообще на дорогу поди не смотрел
отобрать права пожизненно
перелом позвоночника - это, кстати, уголовная статья, тяжкие телесные

Фото пользователя
23 янв 2020 в 21:03

Очередной клоун за рулём.