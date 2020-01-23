В Тогучинском районе погибла автомобилистка: иномарки столкнулись лоб в лоб

Паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», ссылаясь на информацию пресс-службы ГИБДД по НСО, сообщил, что пассажир Volkswagen получил травмы.

— Погибшая — девушка, водитель Volkswagen. Пока информация о возрасте и личности погибшей устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером 23 января в Тогучинском районе на трассе К-19Р произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Volkswagen и KIA.

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Также сегодня на станции Мочище пассажирский автобус въехал в «Ниву». Пострадал водитель легкового автомобиля.