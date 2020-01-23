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В Тогучинском районе погибла автомобилистка: иномарки столкнулись лоб в лоб

Личность погибшей девушки устанавливается

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Погибла водитель&nbsp;Volkswagen

Погибла водитель Volkswagen

Вечером 23 января в Тогучинском районе на трассе К-19Р произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Volkswagen и KIA. 

— Погибшая — девушка, водитель Volkswagen. Пока информация о возрасте и личности погибшей устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», ссылаясь на информацию пресс-службы ГИБДД по НСО, сообщил, что пассажир Volkswagen получил травмы.

На данный момент подробности и обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками Госавтоинспекции.

Если у вас есть фото или видео этого ДТП, или вы можете сообщить подробности происшествия — свяжитесь с редакцией через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, а также через почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

Также сегодня на станции Мочище пассажирский автобус въехал в «Ниву». Пострадал водитель легкового автомобиля.

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дтпавария на трассе
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КОММЕНТАРИИ (10)

пенсионерка
23 янв 2020 в 20:24

Опять автомобили унесли жизни людей... Соболезную.
Но хочу напомнить, что есть ж/д транспорт для перемещения между городами. Он очень безопасный. Есть автобусы - они тоже безопасны.
А автомобиль, тем более на трассе, - очень опасен. Но видимо люди любят русскую рулетку.

::::;;
23 янв 2020 в 20:27

Да уж.Жесть конечно, но в лобовом хваленое европейское качество уступило корейцу.

Гость
23 янв 2020 в 20:34

Корейцы далеко ушли по всем параметрам. Это не троллей и рукозадых манагеров плодить.