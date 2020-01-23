Обещают борьбу за каждый квадратный метр: зелёные зоны в Новосибирске защитят от застройки

Мэр признал, что в центре Новосибирска не хватает зелёных зон

— Увеличиваем количество территорий, выделенных в генеральном плане. Зелёные территории, которые никаким образом вообще использоваться не могут, они и текстом, и картматериалами утверждены. Как примеры назову: организация парка на МЖК, Инюшенский бор, пойма реки Ельцовка, парк в пойме реки Каменка, это в районе Кошурникова, реконструкция сквера Тимирязева. То есть такие территории все обозначены сегодня в документе, который будет приниматься на сессии совета депутатов в июне 2020 года, — сообщил Алексей Кондратьев.

Сколько зелёных зон будет в Новосибирске, рассказал на сегодняшней встрече с журналистами начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Согласно плану, площадь зелёных территорий составит 14 тысяч 747 га, или 29,3% от площади города. Алексей Кондратьев подчеркнул, что по этому показателю Новосибирск является лидером среди крупных городов.



— Единственное, у нас неравномерно распределены эти территории. Есть большие парки — Заельцовский, Ботанический сад. В Советском районе большой объём, — пояснил начальник департамента мэрии.



Зелёную зону на улице Предпринимателей, которая находится близко к центру, планируют оставить до 2030 года. Из-за этой территории несколько лет идут споры.



— Запрос жителей, новосибирцев, был на то, чтобы на этой территории была зелёная зона. В центре города мы понимаем, что зелёных зон не хватает. Поэтому борьба за каждый квадратный метр зелёной зоны — это задача актуальная для этой редакции генерального плана. Стремление сделать город комфортным, удобным для проживания, для отдыха должно сегодня учитываться в большей степени, — добавил мэр Анатолий Локоть.



Ранее НГС рассказывал, что мэрия Новосибирска объявила конкурс на территории возле цирка — там может быть сквер или парковка.

