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Город

Обещают борьбу за каждый квадратный метр: зелёные зоны в Новосибирске защитят от застройки

Количество озеленённых территорий зафиксируют в генплане города

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Мэр признал, что в центре Новосибирска не хватает зелёных зон

Мэр признал, что в центре Новосибирска не хватает зелёных зон

Сколько зелёных зон будет в Новосибирске, рассказал на сегодняшней встрече с журналистами начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

— Увеличиваем количество территорий, выделенных в генеральном плане. Зелёные территории, которые никаким образом вообще использоваться не могут, они и текстом, и картматериалами утверждены. Как примеры назову: организация парка на МЖК, Инюшенский бор, пойма реки Ельцовка, парк в пойме реки Каменка, это в районе Кошурникова, реконструкция сквера Тимирязева. То есть такие территории все обозначены сегодня в документе, который будет приниматься на сессии совета депутатов в июне 2020 года, — сообщил Алексей Кондратьев.

Согласно плану, площадь зелёных территорий составит 14 тысяч 747 га, или 29,3% от площади города. Алексей Кондратьев подчеркнул, что по этому показателю Новосибирск является лидером среди крупных городов.

— Единственное, у нас неравномерно распределены эти территории. Есть большие парки — Заельцовский, Ботанический сад. В Советском районе большой объём, — пояснил начальник департамента мэрии.

Зелёную зону на улице Предпринимателей, которая находится близко к центру, планируют оставить до 2030 года. Из-за этой территории несколько лет идут споры.

— Запрос жителей, новосибирцев, был на то, чтобы на этой территории была зелёная зона. В центре города мы понимаем, что зелёных зон не хватает. Поэтому борьба за каждый квадратный метр зелёной зоны — это задача актуальная для этой редакции генерального плана. Стремление сделать город комфортным, удобным для проживания, для отдыха должно сегодня учитываться в большей степени, — добавил мэр Анатолий Локоть.

Ранее НГС рассказывал, что мэрия Новосибирска объявила конкурс на территории возле цирка — там может быть сквер или парковка.

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зеленые зоныозеленениегенеральный план
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КОММЕНТАРИИ (27)

пенсионерка
23 янв 2020 в 21:04

Нужно еще запретить парковаться автомобилистам на газоне. Они уничтожают газоны, обнажая землю и разнося ее по всему городу. Отсюда и пыль и грязь.

23 янв 2020 в 21:23

Да что ж такое то. И зеленые зоны защитят, и метро построят. Ещё наверное коммунизм наступит и каждому по квартире дадут! Чего только не пообещаешь, когда грядёт голосование за изменение конституции.

Нора
23 янв 2020 в 21:11

В каменных джунглях необходимы зеленые зоны, но в муниципалитете свои понятия. Высадили три дерева - начинают хвалиться этим, а как повырубали всю зелень в городе, так молчат