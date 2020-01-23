В Екатеринбурге из цирка сбежали слоны и парализовали движение в центре города

Жители Екатеринбурга сняли на видео, как в самом центре города гуляют слоны. Портал Е1.RU связался с местным цирком — в организации журналистам ответили, что животные не сбежали, а на улице оказались из-за того, что их просто перевозят в другой город.

Но версию циркачей разрушила местная ГИБДД, которая подтвердила, что вылазка слонов оказалась незапланированной:

— Сотрудники ГИБДД оказывали помощь работникам цирка во время поимки животных — перекрывали движение транспортных средств на выезде из цирка, обеспечивая тем самым безопасность на дороге, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.