23 января четверг
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 61.83
eur 68.52
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 61.83
eur 68.52

Все новости

Все новости
Город

В Екатеринбурге из цирка сбежали слоны и парализовали движение в центре города

ГИБДД пришлось оцепить дорогу, чтобы поймать животных

2 068
24 Обсудить

Поделиться

Слоны разгуливают по улице

Слоны разгуливают по улице

Жители Екатеринбурга сняли на видео, как в самом центре города гуляют слоны. Портал Е1.RU связался с местным цирком — в организации журналистам ответили, что животные не сбежали, а на улице оказались из-за того, что их просто перевозят в другой город.

Но версию циркачей разрушила местная ГИБДД, которая подтвердила, что вылазка слонов оказалась незапланированной:

— Сотрудники ГИБДД оказывали помощь работникам цирка во время поимки животных — перекрывали движение транспортных средств на выезде из цирка, обеспечивая тем самым безопасность на дороге, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Видео: читатель Е1.RU

Читательница Е1.RU уверяет, что один из слонов попытался сбежать от дрессировщика, но его поймали

Читательница Е1.RU уверяет, что один из слонов попытался сбежать от дрессировщика, но его поймали

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 6
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

слонЕкатеринбургский цирк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (24)

Фото пользователя
23 янв 2020 в 19:03

"В Екатеринбурге из цирка сбежали слоны
и парализовали движение в центре города"
В центре Новосибирска?
Нет?
Тогда зачем нам эта новость?

Главврач Дурки.
23 янв 2020 в 19:01

И чё? У нас с больницы сбежали ржаки, пенсионерка, ак, ржаки и парализовали весь нгс.
Где новость? Видео предоставить не могу, только ники и аватары.

23 янв 2020 в 19:03

Ну что, Запашный, хорошо животным в цирке живется? Как в раю?