90 новосибирских пар решили пожениться в красивую дату

Новосибирцы подали 237 заявлений в ЗАГС, чтобы пожениться 20 февраля, то есть 20.02.2020. Однако 14 февраля, День святого Валентина, оказался в полтора раза более востребованной датой.

— По состоянию на 22 января в отделы ЗАГС Новосибирской области подано 237 заявлений на государственную регистрацию заключения брака, в том числе, на 14 февраля 2020 года — 147 заявлений; на 20 февраля 2020 года — 90 заявлений. В соответствии с производственным календарем на 2020 год, 2 февраля 2020 года выпадает на выходной день, воскресенье, в связи с чем заявления на указанную дату не принимались, — сообщила корреспонденту НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.