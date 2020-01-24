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90 новосибирских пар решили пожениться в красивую дату

Влюблённые новосибирцы массово подали заявления в ЗАГС на 20.02.2020

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Красивая дата 20.02.2020 оказалась менее популярной, чем День всех влюблённых

Красивая дата 20.02.2020 оказалась менее популярной, чем День всех влюблённых

Новосибирцы подали 237 заявлений в ЗАГС, чтобы пожениться 20 февраля, то есть 20.02.2020. Однако 14 февраля, День святого Валентина, оказался в полтора раза более востребованной датой.

— По состоянию на 22 января в отделы ЗАГС Новосибирской области подано 237 заявлений на государственную регистрацию заключения брака, в том числе, на 14 февраля 2020 года — 147 заявлений; на 20 февраля 2020 года — 90 заявлений. В соответствии с производственным календарем на 2020 год, 2 февраля 2020 года выпадает на выходной день, воскресенье, в связи с чем заявления на указанную дату не принимались, — сообщила корреспонденту НГС начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова.

День всех влюблённых традиционно один из самых популярных дней в году среди женихов и невест. Желающих пожениться 31 декабря, в последний день 2019 года, было куда меньше — в брак вступили всего 11 пар.

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свадьбаЗАГСкрасивые даты
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КОММЕНТАРИИ (26)

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24 янв 2020 в 07:41

Магия цифр...Интересно, а люди, которые так падки на "красивые" сочетания цифирек и выбирают для бракосочетания красивые даты, разводятся по пятницам 13-го или когда получится (лишь бы побыстрее)?...)))

24 янв 2020 в 07:56

Красивая дата была 20.02 2002г.

Михаил
24 янв 2020 в 07:52

Потом купят красивый номер на машину и жизнь удалась