Подвозили начальницу: водителям Пенсионного фонда придется раскошелиться на штрафы за парковку на тротуаре

У водителей служебных машин управления ПФР в Железнодорожном районе была привычка парковаться прямо перед крыльцом здания Фото: Густаво Зырянов

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов добились штрафа для двух водителей Пенсионного фонда, которые парковали служебные авто на тротуаре возле здания на Октябрьской, 49. На одном из автомобилей ко входу подъезжала начальник управления ПФР в Железнодорожном районе Наталья Зенкова.

— Мы там часто ходим и регулярно видим эти автомобили. Постоянно делали замечания, но водители прикрывались тем, что у них служебные автомобили и они якобы могут там стоять. Хотя там тротуар и остановка общественного транспорта. А в этот раз мы увидели, как автомобиль подвёз и высадил к крыльцу руководителя Наталью Владимировну. Хотя ранее этот водитель говорил нам, что подъезжает сюда для погрузки, но, по сути, начальника привозит, — рассказал НГС Денис Новичков.



23 января на YouTube-канале «Новосибирский» появился видеоролик — вторая часть (первое видео с анонсом было размещено на прошлой неделе), в котором можно увидеть, как на тротуаре у крыльца здания управления ПФР в Железнодорожном районе паркуются автомобили. Блогеры делают замечания водителям, выслушивают их угрозы, а потом вызывают полицию.

— Мы хотели к ней (Наталье Зенковой. — Прим. ред.) попасть на приём и поговорить. Ведь наверняка именно она организатор стоянки на тротуаре. Но она отказалась с нами разговаривать. Тогда мы вызвали инспекторов ДПС... А вот эту машину, которая подвозила начальницу, её вообще ставили так, что она загораживала пандус для колясочников. То есть на коляске туда совсем нельзя было попасть, — заметил Денис Новичков.

Двух водителей служебных автомобилей ПФР оштрафовали за стоянку на тротуаре — каждому придется заплатить по 2000 рублей.

Теперь автомобили не подъезжают так близко Фото: Густаво Зырянов

Начальник управления ПФР в Железнодорожном районе Новосибирска Наталья Зенкова объяснила корреспонденту НГС, что водители парковались на тротуаре вынужденно.



— Ввиду специфики местонахождения центрального офиса управления ПФР в Железнодорожном районе вопрос парковки автомобиля здесь трудно разрешим: рядом со входом в здание остановка общественного транспорта и тротуар. Другой земли рядом со зданием просто нет… С водителями и другими сотрудниками управления проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения, в том числе и правил парковки. Сейчас предпринимаем усилия в целях решения вопроса закрепления на праве аренды площадки для остановки и стоянки автомобилей перед зданием для удобства клиентов, приезжающих в управление ПФР, — сообщила корреспонденту НГС в ответе на запрос Наталья Зенкова.

— Буквально пару дней назад, после этого случая, я встретился с водителем, который подвозил начальницу. И он мне сказал, что ему после выложенного нами первого видео выделили место во дворе этого жилого дома, чтобы больше не парковаться на тротуаре. По сути эта проблема была решаемая, но надо было, чтобы её кто-нибудь захотел решить, — пояснил Денис Новичков.

