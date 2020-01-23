Почти дом на колёсах: УАЗ показал новый внедорожник для рыбалки и охоты

Сейчас эта универсальная грузопассажирская модификация УАЗ «Профи» проходит сертификацию Фото: УАЗ

В семействе УАЗ «Профи» появилась новая грузопассажирская модификация. Ульяновский автозавод в соцсетях настаивает, что такой внедорожник «точно ждали». Смотрим, что же в нём особенного.

Снаружи автомобиль можно принять за автодом, хотя таковым он не является. Фургон разделен на три части: кабину, пассажирский и грузовой отсеки. Грузовой отдел частично обит рифлеными нержавеющими листами и оснащен двумя ящиками, а в пассажирском стоят три кресла с трехточечными ремнями безопасности. При необходимости сиденья и перегородку можно сдвинуть к водительскому отсеку, тем самым увеличив грузовую часть. Таким образом, новинка является современной версией «буханки» в исполнении «Комби».



Сюда просятся стол и небольшая кухня. Выступы по бокам — судя по всему, арки колёс Фото: УАЗ

Панели фургона выполнены из композитных материалов. Между рамой и кузовом можно установить от двух до четырех металлических баллонов под метан объемом 50 литров каждый. При полной заправке такой УАЗ «Профи» может проехать более 1000 км. Привод для новинки предложат как задний, так и полный.

По сути, перед нами улучшенная версия морально устаревшей «буханки». В аналогичном грузопассажирском исполнении она, например, актуальна для любителей рыбалки или охоты.

Для комфорта пассажиров задняя часть автомобиля получила дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Также в грузовике присутствуют дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения.



Посередине расположены три кресла, которые вместе с задней стенкой сдвигаются вперед. Интересно, будет ли версия со спальными местами? Фото: УАЗ

Грузопассажирский УАЗ «Профи» разрабатывался совместно с ООО «Автодом» — ульяновской компанией, выпускающей спецавтомобили, в том числе для полиции и скорой помощи. Она же займется приемом заказов на новинку, поэтому на сайте УАЗа её не найти.

Как нам сообщили представители ООО «Автодом», на текущий момент автомобиль проходит сертификацию, поэтому в продажу пока не поступил, но ожидается. Во сколько обойдется новинка — точно неизвестно. Ранее в Сети появилась информация, что только кузов будет стоить примерно 600 тысяч рублей. Прибавляем цену самого автомобиля, который предлагают минимум за 835 тысяч рублей, и получаем более 1,4 миллиона рублей. Впрочем, реальная стоимость может оказаться чуть меньше.

